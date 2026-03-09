भदोही में शख्स को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, प्रधानपति और बेटे पर आरोप, हिरासत में 2 लोग

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है, यहां एक व्यक्ति को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई है. मामला ज्ञानपुर कोतवाली के पिपरगांव से सामने आया है, प्रधानपति और उनके बेटे पर शख्स को जिंदा जलाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप है. पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है, पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

दरअसल, यह मामला यूपी के भदोही का है, जहां हैंडपंप मरम्मत की मांग को लेकर ग्राम प्रधान के घर पहुंचे एक व्यक्ति को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है. घटना में 55 वर्षीय जसलाल सरोज करीब 80 प्रतिशत तक झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल से बीएचयू रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

हैंडपंप सुधरवाने की मांग लेकर गया था शख्स

बताया जा रहा है कि ज्ञानपुर कोतवाली के पिपरगांव में जसलाल सरोज घर के हैंडपंप की मरम्मत की मांग को लेकर प्रधान के घर पहुंचे थे. आरोप है कि इसी दौरान प्रधानपति राम नायक यादव और उनके बेटे ने उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. घटना में शख्स बुरी तरह झुलस गया. शख्स को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भदोही से बीएचयू रेफर किया गया है.

पुलिस ने बरामद किया पेट्रोल का डिब्बा

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रधान की तरफ से सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पेट्रोल का डिब्बा बरामद किया गया है. मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं पीड़ित ने भी अपने परिवार को मोबाइल पर दिए बयान में प्रधानपति और उनके बेटे पर आग लगाने का आरोप लगाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.