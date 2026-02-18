RDX और IED बम से हरिद्वार कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जनपद एवं सत्र न्यायालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब ई-मेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी भरे संदेश में परिसर में आरडीएक्स और आईईडी लगाए जाने का दावा किया गया है. साथ ही एक तय समय का भी उल्लेख किया गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियां तत्काल अलर्ट मोड में आ गईं.

सूचना मिलते ही पुलिस, खुफिया एजेंसियां और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया. एहतियात के तौर पर पूरे न्यायालय परिसर को खाली करा लिया गया और सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया. संदिग्ध वस्तुओं की तलाश में कोर्ट भवन के हर हिस्से की बारीकी से तलाशी ली जा रही है. आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके.

पुलिस की जांच शुरू

पुलिस अधिकारियों के अनुसार धमकी भरे ई-मेल की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है. साइबर सेल की टीम मेल भेजने वाले की लोकेशन, आईपी एड्रेस और नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है. प्रारंभिक जांच में इसे शरारती तत्वों की हरकत भी माना जा रहा है, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा.

पहले भी आ चुकी हैं धमकियां

गौरतलब है कि हाल के महीनों में उत्तराखंड के अन्य शहरों में भी इसी तरह की धमकियां सामने आई थीं सार्वजनिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले थे, जिनकी जांच के बाद वे फर्जी साबित हुए. हालांकि इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ा दी है.

फिलहाल नियंत्रण में है स्थिति

हरिद्वार पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है. जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह वास्तविक खतरा था या किसी की शरारत. फिलहाल प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रहा है.