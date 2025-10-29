हरिद्वार जिले के रुड़की के रामपुर गांव में 18 वर्षीय युवक आस मोहम्मद की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, यह हत्या किसी आपसी रंजिश नहीं, बल्कि प्रेम-त्रिकोण का खौफनाक परिणाम थी. हरिद्वार पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी इंतज़ार उर्फ अस्तग को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई अब भी फरार बताया जा रहा है.

दरअसल, घटना 26 अक्टूबर की शाम की है, जब आस मोहम्मद अचानक लापता हो गया था. अगले दिन ग्रामीणों ने उसका शव गांव के पास गन्ने के खेत में मिला था. पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला धीरे-धीरे प्रेम और शक की खतरनाक कहानी में बदल गया.

मिलने के लिए बुलाया, नशा करने के बाद की हत्या

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी इंतज़ार ने इंस्टाग्राम के ज़रिए आस मोहम्मद को मिलने के लिए बुलाया था. दोनों ने पहले साथ बैठकर नशा किया, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया. इसी दौरान इंतज़ार ने गुस्से में आकर चाकू से वार किया और फिर अपने भाई को मौके पर बुलाकर मिलकर आस मोहम्मद का गला रेत दिया. हत्या के बाद दोनों मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने बरामद की वारदात में इस्तेमाल चाकू

एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने बताया कि इस हत्या के पीछे प्रेम-त्रिकोण और शक मुख्य कारण था. इंतज़ार को शक था कि उसकी सगाई वाली लड़की के साथ आस मोहम्मद के संबंध हैं. इसी शक ने इस जघन्य अपराध को जन्म दिया, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सनी कमीज बरामद कर ली है. फरार भाई की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

इंस्टाग्राम चैट्स से मिला पुलिस को सुराग

एसएसपी डोबाल ने कहा कि मामले का मुख्य खुलासा कर लिया गया है और जल्द ही दूसरा आरोपी भी गिरफ्त में होगा. उन्होंने यह भी बताया कि जांच में तकनीकी साक्ष्य और इंस्टाग्राम चैट्स की अहम भूमिका रही है, जिससे पुलिस को हत्या की असली वजह तक पहुंचने में सफलता मिली. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. प्रेम और शक की इस भयावह कहानी ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.

