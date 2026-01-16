उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने इस पूरे मामले को धर्म से जुड़ा विषय बताते हुए कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर की पौड़ी आस्था का केंद्र है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.

सुरेश जोशी ने स्पष्ट किया कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी भी घाट पर प्रवेश को लेकर नियम तय करना सरकार का अधिकार है और यदि आवश्यकता पड़ी तो स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार का भ्रम या टकराव न हो. सरकार का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की मर्यादा और शांति बनाए रखना है.

'हर की पौड़ी क्षेत्र में लगे पोस्टर व्यक्तिगत निर्णय'

हर की पौड़ी क्षेत्र में लगाए गए पोस्टरों को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पोस्टर लगाना लोगों का व्यक्तिगत निर्णय है. उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है.

'सरकार कानून और संविधान के दायरे में रहकर लेगी निर्णय'

सुरेश जोशी ने यह भी कहा कि कुछ लोग देश के बाहर जाकर भी भारत, संविधान और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बयान देते हैं, फिर भी उन्हें बोलने की आजादी मिली हुई है. ऐसे में देश के भीतर अपनी बात कहना किसी का अपराध नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही निर्णय लेगी.

फिलहाल हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बहस तेज बनी हुई है और प्रशासन की नजर पूरे घटनाक्रम पर है. सरकार के अंतिम निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जिससे इस विवाद का समाधान निकल सके.