गोरखपुर: रमजान में महके बाजार, इत्र-तस्बीह-जानमाज की बढ़ी डिमांड, अल्कोहल फ्री सेंट पहली पसंद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: रमजान में महके बाजार, इत्र-तस्बीह-जानमाज की बढ़ी डिमांड, अल्कोहल फ्री सेंट पहली पसंद

Gorakhpur News: रमजान में महके बाजार, इत्र-तस्बीह-जानमाज की बढ़ी डिमांड, अल्कोहल फ्री सेंट पहली पसंद

Gorakhpur News In Hindi: रमजान का मुकद्दस महीना अपनी पवित्रता से घर-आंगन ही नहीं, बाजारों की शान भी बढ़ा रहा है. खजूर, तस्बीह, जानमाज और फिजा को महकाने वाले इत्र की खुशबू से बाजार खिलखिला रहे हैं.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Mar 2026 08:45 AM (IST)
Preferred Sources

गोरखपुर में मुकद्दस रमजान के महीने की रौनकों के बीच ईद से पहले बाजार महके हुए हैं. बाजार में इत्र-तस्बीह-जानमाज की 30% तक डिमांड बढ़ गई है. खास तौर पर अल्कोहल फ्री सेंट लोगों की पहली पसंद बना हुआ है.

माह-ए-रमजान का मुकद्दस महीना अपनी पवित्रता से घर-आंगन ही नहीं, बाजारों की शान भी बढ़ा रहा है. खजूर, तस्बीह, जानमाज, देश-विदेश की टोपियां, मिसवाक, सुर्मा और फिजा को महकाने वाले इत्र की खुशबू से बाजार इन दिनों खिलखिला रहे हैं. इन सभी सामानों की खूब डिमांड देखने मिल रही है.

एल्कोहल फ्री इत्र को जमकर खरीद रहे रोजेदार

रोजेदार नमाज और इबादत के दौरान ऐसे इत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनमें अल्कोहल का उपयोग न हो. धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए लोग प्राकृतिक और बिना अल्कोहल वाले इत्र व सेंट खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

शहर में सुबह से रात तक उमड़ रही ग्राहकों की भीड़

शहर के नखास, घंटाघर, रेती चौक और गोलघर इलाके की दुकानों पर सुबह से देर रात तक ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है. दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार करीब बीस से तीस प्रतिशत तक बिक्री बढ़ी है. खासकर ओउद, मोगरा, गुलाब, चंदन और अंबर जैसी खुशबुओं की मांग ज्यादा है. कई दुकानों पर मध्य पूर्व से आयातित इत्र भी उपलब्ध हैं, जिन्हें ग्राहक विशेष रूप से पसंद कर रहे हैं.

युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक खूब बिक रहा इत्र

रोजा रखने वाले लोग इफ्तार और तरावीह की नमाज से पहले इत्र लगाना पसंद करते हैं. युवा वर्ग जहां मॉडर्न पैकिंग वाले सेंट खरीद रहा है, वहीं बुजुर्ग पारंपरिक शीशियों में मिलने वाले इत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं. दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट और ऑफर भी दे रहे हैं.

बढ़ती मांग के बीच खिले कारोबारियों के चेहरे

रमजान के अवसर पर इत्र की बढ़ती मांग से कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं. बाजारों की रौनक यह दर्शा रही है कि रमजान न केवल आध्यात्मिक उत्साह का पर्व है, बल्कि स्थानीय व्यापार के लिए भी नई ऊर्जा लेकर आता है.

इत्र विक्रेता ने क्या कहा?

नखास स्थित इत्र के विक्रेता अख्तर आलम ने बताया कि अल्कोहल फ्री सेंट में मैग्नेट, नाजनीन, शनाया, ब्लू वेव की मांग ज्यादा है. वहीं, माई चॉइस, खामरा भी पसंद किए जा रहे हैं. इनके दाम 40 रुपये से एक हजार तक हैं. वहीं, इत्र 10 रुपये से लेकर पांच हजार के दाम में उपलब्ध हैं. उन्होंने बताया कि यह इत्र मुंबई, लखनऊ, कानपुर, कन्नौज और कोलकाता आदि से मंगाए जा रहे हैं. 

खुशबू न हो तो रमजान व ईद अधूरी- आसिफ महमूद

जमुनहिया बाग के आसिफ महमूद ने बताया कि रमजान व ईद के मद्देनजर बाजार में इत्र की भी खूब मांग है. इत्र की दुकानें भी इन दिनों गुलजार हैं. गुलाब, शमामा, गुलहिना, चंदन, बेला, चमेली, स्ट्रॉबेरी इत्र बाजार में दस्तयाब हैं लेकिन इत्र के शौकीन लोग व्हाइट मुश्क, मैग्नेट, कोबरा, जन्नतुल फिरदौस, मजमुआ, अतरफुल, नाजनीन, ब्लू वेव, आइस बर्ग को दुकान से दुकान तलाश कर खरीद रहे हैं. 

रोजेदार इन सुन्नतों का रखें खास ख्याल-कारी मुहम्मद अनस

कारी मुहम्मद अनस ने बताया कि पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार चीजें बेहद महबूब थीं. जिसे आप कभी तर्क नहीं करतें थे। एक सुर्मा लगान, दूसरा इत्र लगाना, तीसरा इमामा शरीफ पहनना, चौथा मिसवाक करना. रमजान माह में रोजेदार इन प्यारी सुन्नतों का खास ख्याल रखते है. इन प्यारी सुन्नतों से रोजदारों की रूह को सुकून व इबादत में ताजगी मिलती है. इनका इस्तेमाल करने वालों के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआएं करते है. 

मिस्वाक के इस्तेमाल पर क्या बोले हाफिज रहमत अली

हाफिज रहमत अली निजामी ने बताया कि रमजान माह में रोजेदार मिसवाक (दातुन) बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं. हदीस में है कि पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो क्योंकि इसमें मुंह की पाकीजगी और अल्लाह की खुशनूदी है.

मौलाना महमूद रजा कादरी ने दिया हदीस का हवाला

मौलाना महमूद रजा कादरी ने बताया कि पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे अकदस के मुकद्दस बालों और दाढ़ी मुबारक पर मुश्क लगाते थे. हदीस शरीफ में यह भी आया है कि पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का तोहफा रद्द नहीं फरमाते थे. पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीजें कभी नहीं लैाटानी चाहिए तकिया, खुशबूदार तेल, और दूध.

रोजे में सुर्मा लगाने पर क्या बोले मौलाना?

मुफ्ती मेराज ने बताया कि सुर्मा लगाना पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सरे अक्दस पर अपनी मुबारक टोपी पर इमामा मुबारक को सजाकर रखा. पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामा की तरफ इशारा करके फरमाया फरिश्तों के ताज ऐसे ही होते हैं. बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते जुमा के इमामा वालों पर दुरूद भेजते हैं. 

ये भी पढ़ें: गोरखपुर हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, 'यूपी में कानून-व्यवस्था को...'

और पढ़ें
Published at : 18 Mar 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Ramzan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur News: रमजान में महके बाजार, इत्र-तस्बीह-जानमाज की बढ़ी डिमांड, अल्कोहल फ्री सेंट पहली पसंद
गोरखपुर: रमजान में महके बाजार, इत्र-तस्बीह-जानमाज की बढ़ी डिमांड, अल्कोहल फ्री सेंट पहली पसंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Amethi News: महिला की मौत पर सस्पेंस, 10 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव, हत्या की आशंका पर पोस्टमार्टम
अमेठी: महिला की मौत पर सस्पेंस, 10 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव, हत्या की आशंका पर पोस्टमार्टम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gonda News: मंदिर में मिलने आए प्रेमी-प्रेमिका को लोगों ने पकड़ा, घर वालों के सामने कराई शादी
गोंडा: मंदिर में मिलने आए प्रेमी-प्रेमिका को लोगों ने पकड़ा, घर वालों के सामने कराई शादी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP सरकार का ईको-फ्रेंडली परिवहन पर फोकस, गोरखपुर से अयोध्या, बनारस के लिए इलेक्ट्रिक बसें जल्द
UP सरकार का ईको-फ्रेंडली परिवहन पर फोकस, गोरखपुर से अयोध्या, बनारस के लिए इलेक्ट्रिक बसें जल्द
Advertisement

वीडियोज

Mojtaba Khamenei जिंदा या मुर्दा?
Nita Ambani receives the KISS Humanitarian Award, honored for her work in education and women's empowerment
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच क्या ट्रंप हो गए हैं परेशान?
Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिनलैंड के राष्ट्रपति पर चढ़ा धुरंधर इफैक्ट! लंदन की सड़कों पर हुआ कुछ ऐसा... रणवीर सिंह भी होंगे हैरान
फिनलैंड के राष्ट्रपति पर चढ़ा धुरंधर इफैक्ट! लंदन की सड़कों पर हुआ कुछ ऐसा... रणवीर सिंह भी होंगे हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?
यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?
विश्व
Iran-US War: होर्मुज पर कब्जा करने जा रहा अमेरिका? ईरान के मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड वाले बस्टर बम
होर्मुज पर कब्जा करने जा रहा अमेरिका? ईरान के मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड वाले बस्टर बम
स्पोर्ट्स
4 शब्दों में बयां किया प्यार, कुलदीप यादव ने शादी के बाद शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
4 शब्दों में बयां किया प्यार, कुलदीप यादव ने शादी के बाद शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
The Kerala BO Day 19:  'द केरल स्टोरी 2' ने तीसरे मंगलवार किया बड़ा कमाल, कलेक्शन 50 करोड़ के हुआ पार, जानें- 19 दिनों का मुनाफा
'द केरल स्टोरी 2' ने तीसरे मंगलवार को भी धुआंधार किया कलेक्शन, जानें- 19 दिनों का मुनाफा
राजस्थान
Rajasthan: CM भजनलाल का अशोक गहलोत पर पलटवार, कहा- 'मैं जब भी दिल्ली जाता हूं तो...'
राजस्थान: CM भजनलाल का अशोक गहलोत पर पलटवार, कहा- 'मैं जब भी दिल्ली जाता हूं तो...'
हेल्थ
मुंह में दिखें ये संकेत तो हो सकता है आंत का कैंसर, इग्नोर न करें डेंटिस्ट की ये वॉर्निंग
मुंह में दिखें ये संकेत तो हो सकता है आंत का कैंसर, इग्नोर न करें डेंटिस्ट की ये वॉर्निंग
यूटिलिटी
ट्रेन में व्हाट्सऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं खाना? मिनटों में सीट पर आएगी गरमागरम थाली
ट्रेन में व्हाट्सऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं खाना? मिनटों में सीट पर आएगी गरमागरम थाली
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget