घने कोहरे से थमा हरिद्वार, जनजीवन ठप, बच्चों और यात्रियों को दिक्कतें, प्रशासन ने दी चेतावनी!

उत्तराखंड के हरिद्वार शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मंगलवार, 23 दिसंबर की सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. कोहरे के चलते दृश्यता बेहद कम हो चुकी है, जिस वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थमी नजर आई.

वहीं नेशनल हाईवे से लेकर शहर की अंदरूनी और ग्रामीण सड़कों तक वाहन चालक फॉग लाइट और इंडिकेटर जलाकर बेहद ही सावधानी से वाहन चलाते दिखें.

कोहरे का रेल पर गहरा असर

कोहरे का सबसे अधिक असर रेल यातायात पर देखने को मिला, क्योंकि लखनऊ–चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो अपने रोज के समय से करीब तीन घंटे की देरी से हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंची. ट्रेन के लेट होने से यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. कई बुजुर्ग यात्रियों को ठंड और कोहरे में घंटों खड़े रहने की परेशानी भी झेलनी पड़ी.

स्कूली बच्चों ने ठंड से झेली दिक्कतें

मौसम की मार का असर स्कूली बच्चों को भी झेलना पड़ रहा है. सुबह के समय घना कोहरा और कड़ाके की ठंड होने के कारण बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं कई अभिभावक बच्चों को खुद घर छोड़ने भी पहुंचे, जबकि ग्रामीण इलाकों में बच्चे ठंड से ठिठुरते हुए स्कूल जाते हुए दिखें.

कई शहरी और देहाती लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आए. वहीं चौक-चौराहों, बाजारों और गांवों में जगह-जगह बड़े बुजुर्गों ने आग जलाकर ठंड से राहत पाने की भी कोशिश की.

प्रशासन से वाहन चालकों को किया सतर्क

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कोहरे और ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट दिखेगा. वहीं सुबह और रात के समय कोहरा और घना हो सकता है. प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्कता बरतने और आवश्यक न होने पर यात्रा से बचने की अपील की है.