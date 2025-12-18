BJP कार्यालय घेराव से पहले हरदोई में कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में, पुलिस से झड़प

उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में गुरूवार को पुलिस ने कांग्रेस के 60 से अधिक कार्यकर्ताओं को साकेतिक हिरासत में लिया. यह सभी कार्यकर्ता नेशनल हेराल्ड मामले में सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर बीजेपी के जिला कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे. जिलाध्यक्ष समेत सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन ले जाया गया, जहाँ से उन्हें ज्ञापन देने के बाद रिहा कर दिया गया. इस दौरान अफरा-तफरी का माहौल रहा. प्रदेश के कई और शहरों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी कार्यालय घेरने से पहले ही रोक दिया गया था.

नेशनल हेराल्ड मामले के साथ सीबीआई के दुरुपयोग किये जाने के आरोप लगाकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रम पांडेय ने बीजेपी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था. लेकिन जिला पुलिस प्रशासन के आगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक न चली. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतान्त्रिक अधिकारों का हनन बताया.

बीजेपी कार्यालय से पहले लिया हिरासत में

कांग्रेस के तमाम नेता कार्यालय घेरने जा रहे थे, जिसको देखते हुए पुलिस ने लखनऊ चुंगी पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी. जब कांग्रेस नेता बीजेपी कार्यालय जा थे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया और जिलाध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने उनके कार्यालय का घेराव किया था, तो बीजेपी के पदाधिकारियों को कांग्रेस कार्यालय तक जाने दिया गया था लेकिन कांग्रेस नेताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और लोकतंत्र का उल्लंघन किया जा रहा है.

शहर में शान्ति व्यवस्था कायम

सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक राजनीतिक पार्टी कार्यालय का घेराव कार्यक्रम प्रस्तावित था. इस सूचना पर कोतवाली देहात व कोतवाली शहर पुलिस द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया सभी को पुलिस लाइन भेजा जा रहा है. सम्पूर्ण कार्यक्रम को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराया गया इस प्रकरण में अन्य जो करवाई है वह प्रचलित है.