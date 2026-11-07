ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजैनी प्रकरण पर हरक सिंह रावत बोले- CM धामी ने खेल शुरू किया, अंत मैं करूंगा

जैनी प्रकरण पर हरक सिंह रावत बोले- CM धामी ने खेल शुरू किया, अंत मैं करूंगा

जैनी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत मीडिया के सामने आए और उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए चेतावनी दी है. रावत के मुताबिक उन्हें सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुकी है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 07 Nov 2026 07:19 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड की राजनीति में 'जैनी' प्रकरण 23 साल बाद फिर गर्मा गया है. देहरादून में प्रेसवार्ता में कांगेस नेता हरक सिंह रावत पर जैनी द्वारा आरोप लगाने के बाद अब हरक सिंह रावत सामने आए हैं. उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बताया.

हरक सिंह ने कहा, "इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो चुकी है, जिसमें उन्हें क्लीन चिट मिली थी." वहीं इस मामले को हरक सिंह रावत ने 2027 के चुनाव की राजनीति से जोड़ते हुए भाजपा पर सवाल भी उठाए.इस दौरान हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए यह तक कह दिया, "यह पूरा प्रकरण एक खेल है जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री धामी ने की है, लेकिन इस खेल का अंत हरक सिंह रावत करेगा." 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav Live: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने की आरती, लाखों दीयों से जगमगाई रामनगरी
Live: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने की आरती, लाखों दीयों से जगमगाई रामनगरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'
अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वनटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे CM योगी, 82 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात
वनटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे CM योगी, 82 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर UP, PM सूर्य घर योजना में देश में नबर- 1
CM योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर UP, PM सूर्य घर योजना में देश में नबर- 1

यह भी पढ़ें: सीतापुर: ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा, 5 महिलाओं की मौत, 20 घायल

सीबीआई पर सवाल यानी तत्कालीन केंद्र सरकार पर सवाल

प्रेस वार्ता के दौरान हरक सिंह रावत ने कहा, "सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है, जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है. जैनी प्रकरण के समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. ऐसे में अब इतने वर्षों बाद इस प्रकरण और सीबीआई जांच पर सवाल उठाना तत्कालीन केंद्र सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी पर उंगली उठाने जैसा है."

जैनी मेरे घर दो दिन रही फिर नारी निकेतन भेजी गई

रावत ने बताया कि जैनी उनके घर पर केवल दो दिन रही थी. जिसके बाद उसे नारी निकेतन भेज दिया गया था. उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी और नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफ़ा भी दिया था. इस मामले पर न्यायालय ने भी सीबीआई की रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए रावत के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था.

भाजपा विधायकों की संलिप्तता

रावत ने बताया कि सीबीआई जांच में भाजपा के तत्कालीन विधायक विजय बर्थवाल और आशा नौटियाल की इस मामले में संलिप्तता सामने आई थी. जिसके बाद उन्होंने दोनों विधायकों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा भी दर्ज कराया था. जिसे उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी के कहने पर वापस लिया था. 

रावत ने चेतावनी दी है कि अब वे एक बार फिर उन सभी लोगों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर करेंगे जो उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास करेंगे. इस दौरान खास तौर पर मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम भी लिया. रावत ने 2016 के मामले का ज़िक्र करते हुए कहा उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में दिल्ली की सफदरजंग कोर्ट में जैनी बी उनके खिलाफ जो मुकदमा दायर किया था, उसमें भी न्यायाधीश न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए जैनी को फटकार लगाई थी.

बीजेपी के साथ मिलकर आरोप लगा रहीं जैनी 

जैनी के आरोपों पर रावत ने कहा कि वे वही बोल रही हैं जो भाजपा उनसे बुलवा रही है. डीएनए टेस्ट के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि जैनी न्यायालय से अनुमति लेकर आती हैं, तो वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं.  रावत इस पूरे मामले को 2027 के चुनाव की राजनीति से जोड़ कर देख रहे हैं. उनका कहना है कि भाजपा पूरी तरह से घबरा चुकी है और चुनाव हारने के डर से इस तरह की ओछी राजनीति करने का काम कर रही है. 

फिलहाल इस मामले पर जैनी द्वारा कल यानी 6 नवंबर को उत्तराखंड उत्तराखंड के डीजीपी दीपक सेठ से मुलाकात की थी. जिसके बाद मामले की जांच के लिए SIT गठित हो चुकी है. हालांकि रावत का इस मामले पर यह कहना है कि SIT की जांच CBI जांच से बड़ी नहीं हो सकती और वह इसके लिए भी तैयार हैं. अब इस मामले में यह देखना होगा कि क्या यह जांच कुछ नया साक्ष्य सामने लाती है या हरक सिंह को इस बार फिर से क्लीन चिट मिलती है ?

यह भी पढ़ें: योगी सरकार में पारदर्शी भर्ती से मिली खाकी वर्दी, नियुक्ति पत्र पाकर खिले चेहरे

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Harak Singh Rawat UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav Live: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने की आरती, लाखों दीयों से जगमगाई रामनगरी
Live: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने की आरती, लाखों दीयों से जगमगाई रामनगरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'
अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वनटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे CM योगी, 82 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात
वनटांगिया गांव में दिवाली मनाएंगे CM योगी, 82 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर UP, PM सूर्य घर योजना में देश में नबर- 1
CM योगी के नेतृत्व में सौर क्रांति की ओर UP, PM सूर्य घर योजना में देश में नबर- 1
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'
अयोध्या आ रहे अखिलेश यादव के सामने CM योगी ने रखी शर्त! 'आना है तो आएं लेकिन...'
बॉलीवुड
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
क्रिकेट
टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार
टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
कार
Fast Cars India: हाईवे से इन कारों को है इश्क, रफ्तार पकड़ते ही रॉकेट बन जाती है ये गाड़ियां
हाईवे से इन कारों को है इश्क, रफ्तार पकड़ते ही रॉकेट बन जाती है ये गाड़ियां
शिक्षा
RBSE Rajsthan Board Exam 2027: राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीख जारी, जानें कब से शुरू होगी परीक्षाएं?
राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीख जारी, जानें कब से शुरू होगी परीक्षाएं?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget