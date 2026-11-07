जैनी प्रकरण पर हरक सिंह रावत बोले- CM धामी ने खेल शुरू किया, अंत मैं करूंगा

उत्तराखंड की राजनीति में 'जैनी' प्रकरण 23 साल बाद फिर गर्मा गया है. देहरादून में प्रेसवार्ता में कांगेस नेता हरक सिंह रावत पर जैनी द्वारा आरोप लगाने के बाद अब हरक सिंह रावत सामने आए हैं. उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बताया.

हरक सिंह ने कहा, "इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो चुकी है, जिसमें उन्हें क्लीन चिट मिली थी." वहीं इस मामले को हरक सिंह रावत ने 2027 के चुनाव की राजनीति से जोड़ते हुए भाजपा पर सवाल भी उठाए.इस दौरान हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए यह तक कह दिया, "यह पूरा प्रकरण एक खेल है जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री धामी ने की है, लेकिन इस खेल का अंत हरक सिंह रावत करेगा."

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सीबीआई पर सवाल यानी तत्कालीन केंद्र सरकार पर सवाल

प्रेस वार्ता के दौरान हरक सिंह रावत ने कहा, "सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है, जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है. जैनी प्रकरण के समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. ऐसे में अब इतने वर्षों बाद इस प्रकरण और सीबीआई जांच पर सवाल उठाना तत्कालीन केंद्र सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी पर उंगली उठाने जैसा है."

जैनी मेरे घर दो दिन रही फिर नारी निकेतन भेजी गई

रावत ने बताया कि जैनी उनके घर पर केवल दो दिन रही थी. जिसके बाद उसे नारी निकेतन भेज दिया गया था. उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी और नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफ़ा भी दिया था. इस मामले पर न्यायालय ने भी सीबीआई की रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए रावत के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था.

भाजपा विधायकों की संलिप्तता

रावत ने बताया कि सीबीआई जांच में भाजपा के तत्कालीन विधायक विजय बर्थवाल और आशा नौटियाल की इस मामले में संलिप्तता सामने आई थी. जिसके बाद उन्होंने दोनों विधायकों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा भी दर्ज कराया था. जिसे उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी के कहने पर वापस लिया था.

रावत ने चेतावनी दी है कि अब वे एक बार फिर उन सभी लोगों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर करेंगे जो उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास करेंगे. इस दौरान खास तौर पर मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम भी लिया. रावत ने 2016 के मामले का ज़िक्र करते हुए कहा उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में दिल्ली की सफदरजंग कोर्ट में जैनी बी उनके खिलाफ जो मुकदमा दायर किया था, उसमें भी न्यायाधीश न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए जैनी को फटकार लगाई थी.

बीजेपी के साथ मिलकर आरोप लगा रहीं जैनी

जैनी के आरोपों पर रावत ने कहा कि वे वही बोल रही हैं जो भाजपा उनसे बुलवा रही है. डीएनए टेस्ट के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि जैनी न्यायालय से अनुमति लेकर आती हैं, तो वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं. रावत इस पूरे मामले को 2027 के चुनाव की राजनीति से जोड़ कर देख रहे हैं. उनका कहना है कि भाजपा पूरी तरह से घबरा चुकी है और चुनाव हारने के डर से इस तरह की ओछी राजनीति करने का काम कर रही है.

फिलहाल इस मामले पर जैनी द्वारा कल यानी 6 नवंबर को उत्तराखंड उत्तराखंड के डीजीपी दीपक सेठ से मुलाकात की थी. जिसके बाद मामले की जांच के लिए SIT गठित हो चुकी है. हालांकि रावत का इस मामले पर यह कहना है कि SIT की जांच CBI जांच से बड़ी नहीं हो सकती और वह इसके लिए भी तैयार हैं. अब इस मामले में यह देखना होगा कि क्या यह जांच कुछ नया साक्ष्य सामने लाती है या हरक सिंह को इस बार फिर से क्लीन चिट मिलती है ?

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