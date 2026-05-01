हापुड़ के जांबाज युवाओं ने बचाई बेजुबान की जान, दल-दल में फंसे हिरण का किया रेस्क्यू

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से मानवता की मिसाल सामने आई है. यहां कुछ युवाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दलदल में फंसे एक हिरण के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला है. दरअसल, कुत्तों के झुंड से खुद को बचाने की कोशिश में हिरण का बच्चा गहरे दलदल में जा फंसा था. हिरण को बचाने के लिए युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचाई.

जानकारी के अनुसार, हापुड़ के गांव होशियारपुर गढ़ी में ग्रामीणों ने एक हिरण के बच्चे को गांव के तालाब के गहरे दलदल और कीचड़ में फंसा देखा. बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 आवारा कुत्ते हिरण का पीछा कर रहे थे और हिरण जान बचाने की जद्दोजहद में तालाब में कूद गया.

मानसून से पहले दुरुस्त होगा चारधाम यात्रा मार्ग, मुख्य सचिव की अफसरों के साथ बैठक

जलकुंभी में बुरी तरह फंस गया था हिरण

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वहां मौजूद घनी जलकुंभी और कीचड़ में वह बुरी तरह फंस गया. ग्रामीणों ने जैसे ही हिरण को तड़पते देखा, तो शोर मच गया. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस दौरान गांव के कुछ युवाओं ने साहस दिखाया और बिना वक्त गंवाए खुद दलदल में उतर गए. काफी घंटों की मशक्कत के बाद, रस्सियों और सीढ़ी की मदद से हिरण को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

कुत्तों से जान बचाते-बचाते तालाब में घुस गया था हिरण

ग्रामीण मिर्जा अब्दुल रहमान ने बताया कि कुत्तों ने हिरण का पीछा किया और वह तालाब में घुस गया. जहां बहुत दलदल था. हिरण को सभी वर्गों के युवाओं ने मिलकर घंटों मेहनत के बाद निकाल लिया. पुलिस और वन विभाग को भी ग्रामीणों ने सूचना देकर मौके पर बुला लिया. फिलहाल हिरण को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और ग्रामीण उसके उचित इलाज और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. युवाओं के इस साहसी कार्य की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है.

'काम के बदले देना होगा दाम...नहीं तो सरकार करेगी काम तमाम', मजदूर दिवस पर CM योगी का साफ संदेश