मानसून से पहले दुरुस्त होगा चारधाम यात्रा मार्ग, मुख्य सचिव की अफसरों के साथ बैठक

उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर मानसून हर साल तबाही लेकर आता है. यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ धाम तक जाने वाले मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं हर साल सैकड़ों श्रद्धालुओं की यात्रा बाधित करती हैं. कभी-कभी तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तीर्थयात्री रास्ते में ही फंसे रह जाते हैं. इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने की दिशा में एक अहम बैठक आयोजित की गई.

मानसून से पहले से मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (BRO), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में मानसून से पहले चारधाम यात्रा मार्गों को हर हाल में दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश

मुख्य सचिव बर्द्धन ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का ट्रीटमेंट कार्य मानसून से पहले हर हाल में पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि इस काम में किसी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि सीधे तौर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा इससे जुड़ी है.

बॉटलनेक्स पर रहेगा खास ध्यान

बैठक में चारधाम मार्गों पर मौजूद बॉटलनेक्स यानी उन संकरे और जर्जर स्थानों पर विशेष चर्चा हुई, जहां यातायात बार-बार जाम होता है या दुर्घटनाओं का खतरा सबसे अधिक रहता है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ऐसे सभी स्थानों की पहचान कर उनका तत्काल सुधारीकरण किया जाए और जहां जरूरत हो वहां मशीनों व उपकरणों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि काम तय समय पर पूरा हो सके.

प्राथमिकता तय करके चले काम

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि सभी विभाग आपस में तालमेल बनाकर काम करें और कार्यों की प्राथमिकता तय करें. हर काम को समय-सीमा के अंदर पूरा करना अनिवार्य है. चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसमें सड़कों की स्थिति की भूमिका सबसे अहम है.

बैठक में ये लोग रहे शामिल

इस उच्चस्तरीय बैठक में BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय, NHAI और THDC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली जनपद के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे. इन तीनों जिलों से ही चारधाम के मुख्य यात्रा मार्ग गुजरते हैं, इसलिए इनकी उपस्थिति बैठक को और अधिक व्यावहारिक बनाती है.

वक्त कम, काम ज्यादा

मानसून आमतौर पर जून के अंत तक उत्तराखंड दस्तक दे देता है. यानी सरकार के पास इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए बमुश्किल दो महीने का वक्त है. ऐसे में देखना होगा कि विभाग इस समय-सीमा में काम पूरा कर पाते हैं या नहीं — क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी लाखों श्रद्धालु इन्हीं रास्तों से गुजरकर अपने आराध्य तक पहुंचने की उम्मीद लेकर आएंगे.

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