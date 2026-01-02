यूपी: हापुड़ में उपले चोरी के आरोप के बाद आमने-सामने आए दो पक्ष, जमकर हुआ पथराव, कई लोग घायल
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में शुक्रवार को दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ. बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय का एक युवक हिन्दू ग्रामीण के उपले चोरी कर रहा था, जिस पर किसान ने उसे देख लिया और रंगे हाथों दबोच लिया. जिसके बाद मुस्लिम युवक के समर्थन में आए लोगों ने जमकर पथराव किया. घटना की जानकारी पुलिस को हुई, तो सूचना मिलते ही थाना देहात पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस के पहुंचने से पहले ही पथराव कर रहे लोग मौके से फरार हो गये, जबकि इस पथराव में घायल हुए करीब छह लोगों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.
जानकारी के अनुसार हापुड़ थाना देहात क्षेत्र के गांव काठीखेड़ा में किसान सुरेंद्र के पिछले काफी दिनों से उपले चोरी हो रहे थे. जिस पर किसान ने अपने उपलों की निगरानी बढ़ा दी. शुक्रवार को सुरेंद्र ने पड़ौस के ही गांव के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के युवक कादिर को रंगे हाथों उपले चोरी करते हुए पकड़ लिया. इसकी सूचना जब कादिर के परिवारीजनों को हुई, तो इकठ्ठे हुए कादिर के परिवारीजनों ने सुरेंद्र और उसके परिवार पर पथराव करना शुरू कर दिया.
पथराव में आधा दर्जन घायल
पथराव से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सीओ सिटी वरूण मिश्रा और देहात थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही आरोपी मौके से फरार हो गये. जबकि इस पथराव में करीब आधा दर्जन लोग जिनमें शेर सिंह, अंकित, रनवीर, मीनाक्षी, प्रिंस, विजयपाल, कुनाल, धनवती आदि घायल हुए हैं. घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस पूरे विवाद की जांच में जुट गई. गांव में पूरी तरह से शांति है.
जांच के बाद होगी कार्रवाई
सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया. सूचना अपर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाल ली. घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है. पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उधर गांव में घटना के बाद तनाव बना हुआ है, जिसको लेकर भारी पुलिस बनल तैनात है.
