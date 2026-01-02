हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: हापुड़ में उपले चोरी के आरोप के बाद आमने-सामने आए दो पक्ष, जमकर हुआ पथराव, कई लोग घायल

यूपी: हापुड़ में उपले चोरी के आरोप के बाद आमने-सामने आए दो पक्ष, जमकर हुआ पथराव, कई लोग घायल

Hapur News: हापुड़ थाना देहात क्षेत्र के गांव काठीखेड़ा में किसान सुरेंद्र के पिछले काफी दिनों से उपले चोरी हो रहे थे. जिस पर किसान ने अपने उपलों की निगरानी बढ़ा दी. जिसके बाद चोरी करते हुए युवक को पकड़ा,

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 02 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में शुक्रवार को दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ. बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय का एक युवक हिन्दू ग्रामीण के उपले चोरी कर रहा था, जिस पर किसान ने उसे देख लिया और रंगे हाथों दबोच लिया. जिसके बाद मुस्लिम युवक के समर्थन में आए लोगों ने जमकर पथराव किया. घटना की जानकारी पुलिस को हुई, तो सूचना मिलते ही थाना देहात पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस के पहुंचने से पहले ही पथराव कर रहे लोग मौके से फरार हो गये, जबकि इस पथराव में घायल हुए करीब छह लोगों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

जानकारी के अनुसार हापुड़ थाना देहात क्षेत्र के गांव काठीखेड़ा में किसान सुरेंद्र के पिछले काफी दिनों से उपले चोरी हो रहे थे. जिस पर किसान ने अपने उपलों की निगरानी बढ़ा दी. शुक्रवार को सुरेंद्र ने पड़ौस के ही गांव के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के युवक कादिर को रंगे हाथों उपले चोरी करते हुए पकड़ लिया. इसकी सूचना जब कादिर के परिवारीजनों को हुई, तो इकठ्ठे हुए कादिर के परिवारीजनों ने सुरेंद्र और उसके परिवार पर पथराव करना शुरू कर दिया.

पथराव में आधा दर्जन घायल

पथराव से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सीओ सिटी वरूण मिश्रा और देहात थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही आरोपी मौके से फरार हो गये. जबकि इस पथराव में करीब आधा दर्जन लोग जिनमें शेर सिंह, अंकित, रनवीर, मीनाक्षी, प्रिंस, विजयपाल, कुनाल, धनवती आदि घायल हुए हैं. घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस पूरे विवाद की जांच में जुट गई. गांव में पूरी तरह से शांति है.

जांच के बाद होगी कार्रवाई

सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया. सूचना अपर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाल ली. घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है. पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उधर गांव में घटना के बाद तनाव बना हुआ है, जिसको लेकर भारी पुलिस बनल तैनात है.

Input By : विपिन शर्मा
और पढ़ें
Published at : 02 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Indore के Bhagirathpura में हुए जहरीले पानी कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा !। MP News
Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
ईरान कंगाल क्यों हो रहा है? महंगाई 50%+ | Protest on Streets | Iran Crisis Explained| Paisa Live
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में हुआ बहुत बड़ा खुलासा, रिपोर्ट चौंका देगा । MP News
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में क्या मिला ?, सच हैरान कर देगा ! । MP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
यूपी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद, बढ़ती ठंड के बीच लिया गया फैसला
इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
जनरल नॉलेज
Cigarettes Prices: 1 फरवरी से कितनी महंगी हो जाएगी सिगरेट, कितने में मिलेगी 20 रुपये वाली सिगरेट?
1 फरवरी से कितनी महंगी हो जाएगी सिगरेट, कितने में मिलेगी 20 रुपये वाली सिगरेट?
हेल्थ
हमें क्यों आती है खांसी, क्या फेफड़ों में जमा बलगम हमारे लिए होता है खतरनाक?
हमें क्यों आती है खांसी, क्या फेफड़ों में जमा बलगम हमारे लिए होता है खतरनाक?
शिक्षा
GATE 2026 एडमिट कार्ड का इंतजार बढ़ा, IIT गुवाहाटी ने बदली तारीख, जानें अब क्या करें
GATE 2026 एडमिट कार्ड का इंतजार बढ़ा, IIT गुवाहाटी ने बदली तारीख, जानें अब क्या करें
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget