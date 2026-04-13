Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हापुड़ में भाजपा नेता और किसान नेता के बीच हाथापाई हुई.

पीएम और भाजपा पर अभद्र टिप्पणी से विवाद शुरू हुआ.

दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच भी भिड़ंत हुई.

पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर जांच शुरू की.

उत्तर प्रदेश का हापुड़ में सोमवार को गढ़मुक्तेश्वर-स्याना मार्ग पर एक ढाबे के उद्घाटन के दौरा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह और बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मदन चौहान के बीच मारपीट की नौबत आ गयी. जिसके बाद समर्थकों और मौजूद पुलिस ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया. इस दौरान वहां पर माहौल पूरी तरह अफरा-तफरी भरा रहा.

बताया जा रहा है विवाद तब शुरू हुआ जब किसना नेता भानु प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, जिस पर मदन चौहान ने भी किसान नेता को बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

क्या है पूरा मामला ?

उद्घाटन के बाद दोनों नेता एकसाथ बैठे थे और प्रेसवार्ता का आयोजन किया जा रहा था. इस बीच भानु प्रताप सिंह ने बीजेपी के लिए कोई अपशब्दों का प्रयोग किया. जो मदन चौहान को नागवार गुजरा. जिस पर दोनों में तीखी बहस गाली-गलौच तक पहुंच गयी. दोनों के समर्थक भी आमने-सामने आ गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अलग किया.

दोनों के आरोप-प्रत्यारोप

किसान नेता भानु प्रताप का कहना है कि उन्होंने कोई अपशब्दों का चयन नहीं किया था. उन्होंने किसानों के हितों की बात की. आरोप पूरी तरह निराधार हैं. जबकि मदन चौहान ने कहा कि उनके सामने पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, जब उन्होंने विरोध किया तो मारपीट पर उतर आए.

फ़िलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं आई है. फिर भी पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है. ये मामला पूरे दिन हापुड़ के साथ-साथ वेस्ट यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि दोनों वरिष्ठ हैं अपने-अपने क्षेत्र में इस तरह का एक-दूसरे से व्यवहार अशोभनीय है.