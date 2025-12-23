हमीरपुर में वार्षिक दंगल का आयोजन, आगरा के बिच्छू ने मथुरा के वीरबहादुर को किया परास्त

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के तहसील सरीला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्द हवाओं के बीच वार्षिक मेले में दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें दो दर्जन से भी अधिक कुश्तियां कराई गई. महिला पहलवानों की कुश्ती आकर्षण का केंद्र रही. दंगल देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे.

क्षेत्र के चंडौत गांव में दंगल का शुभारंभ रामसहोदर नेता, कामता राजपूत, देवेंद्र राजपूत, ज्ञानसिंह ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर कराया. दंगल में मसगांव के लेखराज ने कानपुर के भीमकांत को कड़ी मशक्कत के बाद चित किया. शोभित गोरखपुर ने कैलाश रायबरेली को धूल चटाई. लींगा के प्रीतम ने इचौली के राकेश को हराया.

कुश्ती में किसे किसने हराया?

इसी तरह मथुरा के वीरबहादुर और आगरा के बिच्छू के बीच हुई कुश्ती में बिच्छू ने विजय हासिल की. कानपुर के राहुल ने मैनपुरी के जय को मात दी. चंडौत के सुनील ने राणा के दिलीप को चित किया. वहीं महिला पहलवान अंजू दिल्ली ने कोमल हरियाणा को कड़े संघर्ष में हराया. विनय बलरामपुर और अमर सिंह धौहल व मंगल सिंह रहटिया और उदल धौहल के बीच कुश्ती बराबरी पर रही.

दंगल में दर्शकों ने बढ़ाया पहलवानों का हौसला

दंगल को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक पहुंचे. दर्शकों ने अपने-अपने पहलवानों का तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया. दंगल में रेफरी की भूमिका महिपाल व गुलाब ने निभाई, संचालन शीलू महाराज परासन ने किया. निर्णायक मंडली में शिव सिंह, अर्जुन, राधाचरण निगम, धर्मेश राजपूत रहे. इस अवसर पर राजकुमार, कुलदीप पाठक, अरविंद, राघवेंद्र, नौतम, रोहित, जनक अन्य कमेटी के सदस्य मौजूद रहे.

वहीं, हमीरपुर में आयोजित होने वाले सलाना वार्षिक दंगल को लेकर पहलवानों के साथ-साथ दर्शकों में काफी उत्साह देखा गया है. दंगल आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में मैदान में दर्शक मौजूद रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 'कांग्रेस ने आपातकाल थोपकर संविधान का गला दबाने का कार्य किया', यूपी विधानसभा में बरसे CM योगी