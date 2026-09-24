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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा स्लीपर बस अग्निकांड का खौफनाक Video, यात्रियों ने बताई आंखो देखी

ग्रेटर नोएडा स्लीपर बस अग्निकांड का खौफनाक Video, यात्रियों ने बताई आंखो देखी

यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से महोबा जा आरही स्पीपर बस में भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं. यात्रियों के मुताबिक पूरी बस धुंए से भर गई थी.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 24 Sep 2026 08:43 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस अग्निकांड में 9 लोगों की मरने की खबर आ रही है. इस बीच यात्रियों ने जो बताया वो काफी डरावना है. किसी तरह बचकर निकले यात्रियों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है. बस यात्रियों से खचाखच भरी थी. वहीं इस अग्निकांड का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है.

इस हादसे चश्मदीद एक यात्री ने बताया, "जब मैं सो रहा था, तो किसी ने मुझे जगाया और बताया कि बस में आग लग गई है. हम सब बाहर निकलने के लिए हड़बड़ी करने लगे. वहां से निकलना आसान नहीं था, बहुत धुआं था. घबराहट में हम किसी तरह बाहर निकल पाए. बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी."

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सामान भी जलकर खाक 

एक महिला यात्री ने बताया कि मैं सो रही थी तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैं उठी, बस के अंदर पहले से ही बहुत भीड़ थी. मैंने अपना कोई सामान नहीं उठाया, जूते तक पहनने का मौका नहीं मिला. बस फोन हाथ में उसे लेकर बाहर भागी. इतनी भीड़ थी कि लोग एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे. मुझे भी धक्के लगे और किसी ने मुझे बाहर खींच लिया. उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं चारों तरफ धुंआ ही धुंआ था.

महिला यात्री ने बताया कि चारों अफरा-तफरी मची थी और लोग अंदर दम घुटने से परेशान थे. उसके मुताबिक बहुत कम लोग ही बच पाए, जो धक्का-मुक्की में बाहर निकल पाए. मेरे पीछे भी कई लोग थे, जो बाहर नहीं निकल पाए.

40 से 50 यात्रियों का दावा 

बताया जा रहा है कि बस में 50 के करीब यात्री थे, बस दिल्ली से महोबा जा रही थी, लेकिन जेवर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर अचानक बस में आग लग गई. देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई. फिलहाल आग के कारणों की जांच की जा रही है और घायलों को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 08:43 AM (IST)
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