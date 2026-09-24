ग्रेटर नोएडा स्लीपर बस अग्निकांड का खौफनाक Video, यात्रियों ने बताई आंखो देखी

उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस अग्निकांड में 9 लोगों की मरने की खबर आ रही है. इस बीच यात्रियों ने जो बताया वो काफी डरावना है. किसी तरह बचकर निकले यात्रियों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है. बस यात्रियों से खचाखच भरी थी. वहीं इस अग्निकांड का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है.

इस हादसे चश्मदीद एक यात्री ने बताया, "जब मैं सो रहा था, तो किसी ने मुझे जगाया और बताया कि बस में आग लग गई है. हम सब बाहर निकलने के लिए हड़बड़ी करने लगे. वहां से निकलना आसान नहीं था, बहुत धुआं था. घबराहट में हम किसी तरह बाहर निकल पाए. बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी."

VIDEO | Hyderabad: Private bus gutted in fire near Meerpet petrol pump, several passengers evacuate safely. More details are awaited.#HyderabadNews



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/ZkgpBFN7dR — Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2026

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सामान भी जलकर खाक

एक महिला यात्री ने बताया कि मैं सो रही थी तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैं उठी, बस के अंदर पहले से ही बहुत भीड़ थी. मैंने अपना कोई सामान नहीं उठाया, जूते तक पहनने का मौका नहीं मिला. बस फोन हाथ में उसे लेकर बाहर भागी. इतनी भीड़ थी कि लोग एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे. मुझे भी धक्के लगे और किसी ने मुझे बाहर खींच लिया. उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं चारों तरफ धुंआ ही धुंआ था.

महिला यात्री ने बताया कि चारों अफरा-तफरी मची थी और लोग अंदर दम घुटने से परेशान थे. उसके मुताबिक बहुत कम लोग ही बच पाए, जो धक्का-मुक्की में बाहर निकल पाए. मेरे पीछे भी कई लोग थे, जो बाहर नहीं निकल पाए.

40 से 50 यात्रियों का दावा

बताया जा रहा है कि बस में 50 के करीब यात्री थे, बस दिल्ली से महोबा जा रही थी, लेकिन जेवर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर अचानक बस में आग लग गई. देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई. फिलहाल आग के कारणों की जांच की जा रही है और घायलों को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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