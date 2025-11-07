ग्रेटर नोएडा: दलित समाज को गाली देते हुए बनाई थी रील, अब पुलिस ने युवती को किया गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोशल मीडिया पर जातिसूचक शब्दों और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रील बनाना एक युवती को भारी पड़ गया. ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र की पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है. युवती ने इंस्टाग्राम पर दलित समाज को अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए एक रील पोस्ट की थी, जो तेजी से वायरल हो गई.

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक सोशल मीडिया यूजर ने उस रील का वीडियो पोस्ट कर बिसरख कोतवाली पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की. शिकायत के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी युवती की पहचान रिया रावत के रूप में की, जो मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है और वर्तमान में इको विलेज-1 सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा में रह रही थी.

पुलिस के अनुसार रिया रावत ने न केवल दलित समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, बल्कि एक अन्य युवती को भी सोशल मीडिया पर गालियां दी थीं. उसके वीडियो के वायरल होने के बाद दलित समाज में आक्रोश बना गया जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.

एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

वहीं बिसरख कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सिंह चौहान ने बताया कि युवती के खिलाफ आईटी एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि युवती की इंस्टाग्राम आईडी पर किसी अन्य समाज का नाम क्यों लिखा था. जांच में यह भी देखा जा रहा है की उसने ऐसा क्यों किया था.

पुलिस ने युवती का मोबाइल किया जब्त

फिलहाल पुलिस ने युवती का मोबाइल जब्त कर लिया है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की तकनीकी जांच शुरू कर दी है. अधिकारी का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी समुदाय, धर्म या जाति विशेष के खिलाफ अभद्र या भड़काऊ टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लग सके.