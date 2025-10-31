हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक, टहलने निकले शख्स पर किया हमला

ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक, टहलने निकले शख्स पर किया हमला

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट महागुन माईवुड्स सोसाइटी में सुबह की सैर पर निकले शख्स पर आवारा कुत्तों को झुंड ने हमला कर दिया. ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 31 Oct 2025 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा वेस्ट महागुन माईवुड्स सोसाइटी में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है. गुरुवार देर शाम सोसाइटी के पार्क के पास टहलने निकले एक शख्स पर अचानक 3 से 4 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. पीड़ित ने किसी तरह अपने आप को बचाया. इस घटना के बाद सोसाइटी के लोग डरे हुए हैं. 

बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति रोज की तरह शाम की सैर पर निकला था, तभी झुंड के रूप में घूम रहे कुत्तों ने उसे घेर लिया और काटने की कोशिश की. उस समय आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, पीड़ित ने किसी तरह अपने आप को बचाया, लेकिन इसकी वजह से वो बहुत डर गया था. 

सीसीटीवी में क़ैद हुई पूरी घटना

जानकारी के अनुसार घटना के बाद रेजिडेंट ने पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो सोसाइटी में लगे CCTV कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हुआ है. इस घटना ने एक बार फिर सोसाइटी में सुरक्षा और आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

निवासियों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी कई बार बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं कुत्तों के हमलों का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन सोसाइटी प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. लोग बताते हैं कि शिकायतें कई बार दी गईं, पर अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला.

सोसाइटी में सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आवासीय सोसाइटियों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही आखिर कब सुनिश्चित की जाएगी या ऐसे ही निवासी आवारा कुत्तों का शिकार होते रहेंगे. 

इस सोसाइटी में रहने वाले अमित सिंह ने बताया कि हम अपने बच्चों को पार्क में खेलने तक नहीं भेज पा रहे हैं. प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी की जान को खतरा न हो. 

घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अपील की है कि क्षेत्र में बढ़ते आवारा कुत्तों के झुंड को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जाए और उनकी वेक्सीनेशन या शेल्टर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. लोगों का कहना है कि जब तक प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते, तब तक इस तरह की घटनाएं दोबारा होती रहेंगी. 

Published at : 31 Oct 2025 03:06 PM (IST)
Greater Noida UP NEWS Dog Attack Case
