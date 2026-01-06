बांग्लादेश में हो रहे हिन्दुओं पर हमले को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया हैं. उन्होंने हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार बताया और कहा कि भारत ने शेख हसीना को शरण दी है जिसकी वजह से वहां पाकिस्तान जैसा स्वभाव जाग रहा है और उनका भारत के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है.

शंकराचार्य ने इस दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर द्वारा शाहरुख खान को लेकर दिए बयान और बांग्लादेशी खिलाड़ी पर टिप्पणी का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि आप भारत में रह रहे हो और बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर आपको फर्क पड़ना चाहिए. आप क्या बांग्लादेशी मुसलमान के बदौलत स्टार बने हुए हो. ये भारत के हिंदू हैं जिन्होंने आपको स्टार बनाया है, अगर आप उनकी पीड़ा के साथ खड़ा नहीं होते हो तो आप पीड़ित हो जाओगे.

शेख हसीना की वजह के बढ़ी नफरत

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आगे कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण देने की वजह से बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान जैसा स्वभाव जाग रहा है. अगर शेख हसीना वाले मामले पर भारत ने निर्णय नहीं लिया तो बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा. शेख हसीना से कहना चाहिए कि हमने आपको इतने दिन सुरक्षित रखा, अब आप सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, नहीं तो बांग्लादेश के लोगों का गुस्सा भारत के प्रति बढ़ता जाएगा.

शंकराचार्य ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के PDA पंचांग पर सवाल उठाए और कहा कि इस पंचांग में योग और करण कहां है? ये ना तो पंचांग है ना तो समाजवादी वस्तु है. क्योंकि, समाजवादी विचारधारा सिर्फ PDA का नहीं है, सबकी है. इसका मतलब तो ये है कि सपा ने अपने आप को सीमित कर लिया है.

इससे समाजवादी विचारधारा से असल में भाव रखने वालों को ठेस पहुंचेगी. इन्हें समाजवादी पंचांग निकालना चाहिए. इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी अब सिकुड़ कर कम्युनल और कुछ लोगों की पार्टी बन चुकी है.

सोमनाथ मंदिर पर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार

सोमनाथ मंदिर को लेकर बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर लगाए आरोपों पर शंकराचार्य ने कहा कि 12 साल से अब उनका स्वभाव हो चुका है कि हर चीज में नेहरू को ले आओ, इस स्वभाव को बदला नहीं जा सकता. इनके जन्म की कथा, विवाह की कथा के लिए भी यह नेहरू को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं. लेकिन सोमनाथ मंदिर को भारत का प्रधानमंत्री अगर याद करता है इसमें कुछ गलत नहीं है.

