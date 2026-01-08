हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीने के पानी में सीवर की मिलावट, ग्रेटर नोएडा में उल्टी-दस्त से दहशत

पीने के पानी में सीवर की मिलावट, ग्रेटर नोएडा में उल्टी-दस्त से दहशत

Greater Noida Water: ग्रेटर नोएडा के डेल्टा-1 सेक्टर में पीने के पानी में सीवर का गंदा पानी मिलने से 15 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं. बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 08 Jan 2026 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

अभी मध्य प्रदेश के इंदौर (भागीरथीपुरा) में गंदा पानी पीने से हुई 20 मौतों का जख्म भरा भी नहीं था कि दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां डेल्टा-1 सेक्टर के सी-ब्लॉक में सप्लाई के पानी में सीवर का गंदा पानी मिक्स होने के कारण हड़कंप मच गया है. पिछले तीन दिनों में बच्चे, बूढ़े और महिलाओं समेत 15 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, जिन्हें उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है.

बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर सेक्टर निवासी 80 वर्षीय ओमवती के घर में कोहराम मचा है. उनकी दो पोतियां और एक पोता गंदा पानी पीने से बीमार होकर अस्पताल से लौटे हैं और फिलहाल दवाइयों के सहारे हैं. वहीं, रुक्मणी सिंह भाटी ने बताया कि सोमवार (5 जनवरी) को पाइपलाइन से अचानक पीला और बदबूदार पानी आने लगा, जिसे पीने से उनका पूरा परिवार बीमार हो गया. अब लोग मजबूरन निजी कैन से पानी खरीदकर पी रहे हैं. स्थानीय निवासी सुमित्रा नेगी के अनुसार, शिकायत के एक हफ्ते बाद अथॉरिटी के लोग पहुंचे और पुष्टि की कि पीने के पानी की लाइन में सीवर का पानी मिक्स हो गया था.

'अभी भी आ रहा है बदबूदार पानी'

RWA के कोषाध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि अथॉरिटी के कर्मचारियों ने सीवर और पानी की पाइपलाइन के लीकेज को ठीक करने का दावा किया था. लेकिन प्रशासन के दावों की हवा तब निकल गई जब गुरुवार दोपहर 1 बजे दोबारा पानी की सप्लाई हुई. बाल्टियों में भरा गया पानी अब भी पीला और बदबूदार था. आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि प्रशासन केवल लीपापोती कर रहा है, जबकि लोग अभी भी बीमार पड़ रहे हैं.

RO का पानी भी उबालकर पीने को मजबूर

डेल्टा-1 सेक्टर में डर का माहौल ऐसा है कि लोग अब RO का पानी भी उबालकर पीने को मजबूर हैं. स्थानीय निवासी मीनाक्षी सिंह ने बताया कि संक्रमण का खतरा इतना बढ़ गया है कि लोग सामान्य पानी छूने से भी कतरा रहे हैं. सवाल यह उठता है कि क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी किसी बड़ी मौत का इंतजार कर रही है? इंदौर की घटना से सबक लेने के बजाय प्रशासन की यह सुस्ती किसी बड़े खतरे को न्योता दे रही है.

और पढ़ें

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 08 Jan 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
दिल्ली NCR
Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
Advertisement

वीडियोज

Gold और Silver के बाद Copper पर क्यो है Market की नजर | Paisa Live
Rahu Ketu Interview: Varun Sharma ने बताया अपनी comic journey और लोगो की expectations
Bollywood की सबसे Iconic अधूरी प्रेम कहानियां - Amitabh Bachchan - Rekha Ji To Salman Khan & Aishwarya Rai
ED की Raid के बाद भड़कीं Mamata Banerjee का ऐलान, पूरे बंगाल में आज TMC का प्रदर्शन !
Rahu Ketu Interview: Varun Sharma ने खोले अपने Love Life के राज Astrologer Y Rakhi के साथ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
दिल्ली NCR
Jama Masjid Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
Exclusive: लाल डायरी में दर्ज हैं जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के सबूत! ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया सच
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ट्रेंडिंग
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
MRI मशीन में स्कैन के दौरान कपल ने बनाए संबंध, फिर जो सामने आया उसने उड़ा दिए होश
यूटिलिटी
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget