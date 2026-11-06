ग्रेटर नोएडाः गौर सिटी चौक पर बने अंडरपास का ट्रायल शुरू, वाहनों ने भरे फर्राटे

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौड़ सिटी गोलचक्कर पर करीब 100 करोड़ की लागत से बने अंडरपास पर गुरुवार सुबह वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई. तीन दिन के ट्रायल के लिए खोले गए अंडरपास से वाहन फर्राटे भरते नजर आए. इससे लंबे समय से गौड़ सिटी चौराहे पर जाम से जूझने वाले वाहन चालकों को राहत मिल रही है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 5 नवंबर सुबह 6 बजे से 8 नवंबर रात 10 बजे तक अंडरपास को ट्रायल के लिए खोला गया है. ट्रॉयल के दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने अंडरपास की व्यवस्थाओं को परख रहे है. साथ वाहनों की आवाजाही के बीच यातायात संचालन, सुरक्षा और निर्माण से जुड़ी कमियों की जानकारी हासिल कर रहे है. ट्रायल के दौरान सामने आने वाली खामियां को परखने के बाद उन्हें दूर किया जा जाएगा.

दिल्ली और गाजियाबाद आने—जाने वालों को राहत

छह लेन के 700 मीटर लंबे अंडरपास से शुरू हुई वाहनों की आवाजाही से पीक समय में वेस्ट से दिल्ली और गाजियाबाद आने—जाने वालों को राहत मिली है. पहले दिन गौड़ सिटी से लेकर चार मूर्ति गोलचक्कर पर ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य रही. निजी वाहन कार, ट्रक, बस आदि वाहन दौड़ते हुए नजर आए. दरअसल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुबह के समय गाजियाबाद, दिल्ली व अन्य शहरों के लिए दफ्तर आने—जाने वालों की भीड़ रहती है. साथ ही बिसरख की तरफ हनुमान मंदिर से होते हुए लोग सूरजपुर की तरफ भी आते—जाते है.

गौड़ सिटी पर जाम की झंझट होगी खत्म

अंडरपास पास के शुरू होने के बाद टेकजोन-4, एफएनजी, सूरजपुर-कासना रोड से आने वाले वाहन सीधे गाजियाबाद, 130 मीटर रोड की तरफ से दिल्ली जाने वाले अब गौड़ सिटी पर जाम में नहीं फंस सकेंगे. रात के समय में अंडरपास में अंधेरा नहीं हो, इसके लिए पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था की गई है.

अंडरपास में कमियों को किया जाएगा दूर-SEO

एसीईओ सुमित यादव ने बताया कि अभी ट्रायल के लिए गौड़ अंडरपास को शुरू किया गया है. कमी मिलने पर उसे दूर किया जाएगा. ट्रायल के पहले दिन वाहन फर्राटें के साथ दौड़ते नजर आए है. अभी तक कोई खामियां नजर नहीं आई है. साथ ही वाहन चालकों से भी फीडबैक लिया जा रहा है.

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