ग्रेटर नोएडा में मुआवजे के पैसे के लिए भाई ने की भाई की हत्या, खेत में मिला युवक का शव

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जनपद में मुआवजे की रकम के लालच में ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र के कलूपुर गांव में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. रकम के बंटवारे को लेकर बड़े भाई हरकेश ने अपने ससुर और बेटे के साथ मिलकर 25 वर्षीय छोटे भाई सुखदेव की कथित तौर पर हत्या कर दी. सुबह सुखदेव का लहूलुहान शव गांव के बाहर रविवार को एक खेत में मिला.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है. पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. सभी आरोपी अभी फरार हैं, पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है.

तीन दिन पहले घर से निकला था

सुखदेव तीन दिन पहले बाइक लेकर निकला था, जिसके बाद वह लापता हो गया. रविवार को जब उसका शव मिला, तो पास में टूटी हुई बाइक और हेलमेट देखकर इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी. लेकिन परिजनों का आरोप है कि मुआवजे के 30 लाख रुपयों के विवाद में हरकेश ने साजिश रचकर सुखदेव के सिर पर भारी प्रहार किया और हत्या को दुर्घटना का रूप दे दिया. मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने भाई, भतीजे और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

एडिशनल डीसीपी का कहना है कि तीनों आरोपी फरार हैं, आरोपियों की तलाश के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है परिजनों की तहरीर पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच जारी है. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

उधर इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है, किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि महज रकम के लिए भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी.