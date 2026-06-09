ग्रेटर नोएडा: रात का खाना खाते उल्टियां, अस्पताल पहुंचने से पहले दो बच्चों की मौत, मां भर्ती

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कस्बे में रविवार (7 जून) रात एक हंसते-खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. रात का खाना खाने के कुछ घंटों बाद 35 साल की महिला और उसके दो मासूम बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इस दर्दनाक घटना में दोनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

तबीयत ठीक ना होने पर मां ने खाए फल, तो बच्चों ने खाया पास्ता

मिली जानकारी के अनुसार महिला ने रात में तबीयत ठीक न लगने के कारण फल खाए थे, जबकि उनकी 8 साल की बेटी दीपांशी और 5 साल की बेटा प्रिंस ने पास्ता खाया था. रविवार देर रात करीब 3 बजे महिला और दोनों बच्चों को अचानक उल्टियां होने लगीं और उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. परिजन घबरा गए और बिना देर किए तीनों को ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान दीपांशी और प्रिंस की मौत हो गई. डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. वहीं महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है और उनका उपचार जारी है.

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परिजनों ने किसी पर भी साजिश, विवाद से किया है इनकार

घटना की सूचना मिलने पर रबूपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. फिलहाल परिजनों ने किसी भी तरह की साजिश, विवाद या संदिग्ध परिस्थिति होने से इनकार किया है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे कस्बे में शोक का माहौल है. पड़ोसी और स्थानीय लोग परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, जबकि पुलिस घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

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