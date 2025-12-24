ग्रेटर नोएडा में बीटेक छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी यह वजह, सहम गए हॉस्टल के बाकी बच्चे
Greater Noida Student Suicide: छात्र जब काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो उसके दोस्तों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. उसके कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है.
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र ने पढ़ाई के अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली. उसका शव हॉस्टल में कमरे के पंखे से लटका मिला है. छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मृतक छात्र आकाशदीप (26 वर्ष) ग्रेटर नोएडा के दिल्ली टेक्निकल कैंपस (DTC) कॉ़लेज में बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र था और नॉलेज पार्क स्थित (SNH) एसएनएच हॉस्टल में रह रहा था. बताया गया कि जब काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो साथ रहने वाले छात्रों को शक हुआ. उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन, अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.
पंखे से लटकता मिला छात्र का शव
छात्रों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. इसके बाद तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया. कमरा खुला तो खौफनाक नजारा देख सब सहम गए. छात्र का शव कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
कमरे से मिला सुसाइड नोट
पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें छात्र ने पढ़ाई के दबाव और मानसिक तनाव को आत्महत्या की वजह बताया है. छात्र ने ये भी लिखा कि उसके इस कदम के लिए किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है. छात्र की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, कॉलेज के छात्र भी सदमे में हैं.
बता दें कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में सैकड़ों स्कूल-कॉलेज हैं. आए दिन यहां छात्रों पर पढ़ाई के दबाव के चलते सुसाइड की खबरें आती हैं. इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन की ओर से इन मामलों को लेकर किसी तरह की गंभीरता देखने को नहीं मिलती है. पढ़ाई का दबाव आजकल के युवाओं के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.
यूपी के दो बड़े शहरों में बनेगी AI सिटी, योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयारी शुरू
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL