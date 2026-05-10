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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, 40 करोड़ की सरकारी जमीन कराई खाली

UP News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, 40 करोड़ की सरकारी जमीन कराई खाली

Greater Noida News In Hindi: ग्रेटर नोएडा के ननवा का राजपुर गांव में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया है और जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 10 May 2026 02:04 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ प्राधिकरण का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में प्राधिकरण ने ननवा का राजपुर गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों और भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है.

खसरा नंबर 156 पर अवैध प्लॉटिंग करने की थी तैयारी 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों के साथ मौके पर पहुंची. अधिकारियों के अनुसार खसरा नंबर 156 और उसके आसपास की करीब 20 हजार वर्ग मीटर जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाने की तैयारी की जा रही थी. प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाया और महज दो घंटे के भीतर अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.

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अतिक्रमण मुक्तस इस जमीन की 40 करोड़ आंकी कीमत 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई इस सरकारी जमीन की बाजार कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये आंकी गई है. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्राधिकरण कर्मचारी मौजूद रहे, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो और कोई व्यक्ति हंगामा या दंबा फसात ना कर पाए.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी जमीन को खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से उसकी स्थिति की जांच अवश्य कर लें, ताकि वे अवैध कॉलोनियों के जाल में फंसने से बच सकें.

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Published at : 10 May 2026 02:04 PM (IST)
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