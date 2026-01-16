उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा सेक्टर अल्फा-2 में एक बार फिर से चार छात्र अचानक बीमार हो गए. चारों को पहले पेट दर्द की शिकायत हुई. उसके बाद बुखार भी आ गया. जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. उधर, स्वास्थ्य विभाग की टीम एक बार फिर से अल्फा—2 पहुंची और टीम ने बीमार छात्रों के अलावा अन्य सेक्टरवासियों से पूछताछ भी की. वहीं, निवासी और आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने चारों छात्रों के बीमार होने की वजह से दूषित पानी बताई है.

अल्फा-2 सेक्टर के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुभाष भाटी ने बताया कि आई ब्लॉक में रहने वाले बीटेक के छात्र प्राजंल त्रिपाठी, पीयूष त्रिपाठी, अभिनव त्रिपाठी और हरिओम प्रजापति को अचानक पेट दर्द की शिकायत हुई. जिसके बाद वह अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने पानी से बीमार होने की बात कही है. जिसके बाद उन्हें बुखार भी हो गया. उन्होंने बताया कि पानी की वजह से लोगो तेजी के साथ बीमारी की चपेट में आ रहे है.

अल्फ़ा-2 की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं

सुभाष भाटी ने बताया कि डेल्टा-1 सेक्टर से लिए गए पानी के सैंपल की जांच रिपोर्ट तो सार्वजनिक कर दी गई है, लेकिन अभी तक अल्फा-2 की रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी जा रही है. उन्होंने आंशका जताई है कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के बीच बड़ी वजह से पानी के सैंपलों में बड़ी दिक्कत हैं जिसकी वजह से प्रशासन रिपोर्ट को दबाए हुए है. उन्होंने कहा कि जल्द ही रिपोर्ट सामने नहीं लाई जाती है तो धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग की पहुंची टीम

उन्होंने बताया कि डाढ़ा स्थित सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक टीम वीरवार को अल्फा-2 पहुंची है. जहां उन्होंने छात्रों से भी मुलाकात कर उनके हाल चाल लिए है. साथ ही घर-घर जाकर अन्य लोगों से भी बातचीत की. टीम ने अब शुक्रवार को सेक्टर में मेडिकल कैंप लगाने की बात कही है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि डॉक्टरों की टीम को घर-घर जाकर लोगों की सेहत की जांच करनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वजह साफ नहीं की जा रही है.

दूषित पानी से बढ़ रहे बीमार

सेक्टरवासियों का आरोप है कि यह बीमारी गंदा और दूषित पानी पीने की वजह से फैल रही है. बीते कुछ दिनों से बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है. जिससे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा. आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुभाष भाटी और सेक्टरवासियों का कहना है कि पानी को लेकर सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है. इससे पहले अल्फा-2 सेक्टर में दूषित पानी पीने से 62 लोग बीमार हो चुके है. जिनमें से 32 को पेट संबंधित बीमारी की समस्या सामने आई थी.