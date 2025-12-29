ग्रेटर नोएडा: घरेलू विवाद में पति ने चाकू से पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद ने भी की सुसाइड

ग्रेटर नोएडा की बिसरख कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां घरेलू विवाद ने पति-पत्नी दोनों की जान ले ली. गुस्से में आकर पति ने पहले अपनी पत्नी की चाकू से मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस दोहरे हादसे से इलाके में सनसनी फैल गई.

एडिशनल डीसीपी सेंट्रल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान अनिल पुत्र जोगेंद्र पाल के रूप में हुई है जो मूल रूप से सकरौली, एटा का रहने वाला था. वह पिछले करीब एक महीने से अपनी पत्नी अनीता के साथ सरस्वती कुंज बिसरख में किराए के मकान में रह रहा था. अनिल एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था जबकि उसकी पत्नी अनीता साफ-सफाई का कार्य करती थी.

दोनों में हुआ था घरेलू विवाद

वहीं पुलिस के मुताबिक 28 दिसंबर की सुबह को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर घरेलू विवाद हुआ. फिर दोनों अपने-अपने कामों पर चले गए रात को जब वापस कमरे में लौटे, फिर वही विवाद दोबारा होने लगा उस समय उसकी पत्नी सब्जी काट रही थी. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर अनिल ने चाकू से पत्नी अनीता पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण अनीता की मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, इस दर्दनाक घटना के बाद सरस्वती कुंज इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है. पड़ोसियों के मुताबिक पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि मामला इतना गंभीर रूप ले लेगा.

एडिशनल डीसीपी ने दी यह जानकारी

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि कि अनिल घबरा गया और उसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जब काफी देर तक दोनों बाहर नहीं निकले तो आसपास के लोगों को शक हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खोलने पर दोनों के शव मिले. घटना की सूचना मिलते ही बिसरख थाना पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची.

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. शुरुआती जांच में मामला घरेलू विवाद का बताया जा रहा है. एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. परिजनों को मामले की सूचना दे दी गई है पूरे मामले की जांच की जा रही है कि विवाद की असली वजह क्या थी.