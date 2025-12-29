बरेली: नर्सिंग छात्रा के बर्थडे में हंगामे का मामला, युवकों को पीटने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बरेली में शनिवार (27 दिसंबर) को नर्सिंग की छात्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा काट दिया. इस दौरान उन्होंने छात्रा के साथ दो मुस्लिम छात्रों की पिटाई कर दी. शिकायत के बाद से ही पुलिस जांच में जुट गई थी. अब पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस द्वारा हंगामा काटने वाले आरोपियों में एक नाबालिग युवक भी गिरफ्तार हुआ है. इस मामले में कैफे मालिक ने पुलिस को शिकायत दी थी. शनिवार को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के डेन कैफे में बजरंग दल के कथित कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा था.

कैफे मालिक ने दर्ज कराई थी शिकायत

नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में हंगामा काटने के आरोपियों के खिलाफ मामले बढ़ने पर प्रेमनगर पुलिस ने कैफे मालिक की शिकायत पर 2 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था.

वीडियो के आधार पर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल शुर कर दी गई. आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने दबिश के जरिए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है. बताया जा रहा है कि घटना के बाद से अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं.

कैफे कर्मचारियों और छात्रों के साथ की थी गाली-गलौज

वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग कैफे में घुसकर कर्मचारियों और दो मुस्लिम छात्रों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं. इसके बाद दर्जनभर लोग छात्रों के उपर बुरी तरह टूट पड़ते हैं. मामले में सीओ आशुतोष शिवम ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस की जांच में नामजद आरोपियों में इन 6 का नाम शामिल है. सीओ ने एक नाबालिग आरोपी का भी खुलासा किया है.

सीओ ने बताया कि भौतिक और साक्ष्य संकलित करते हुए 6 लोगों के नाम सामने आए हैं. जिसमें प्रिंस, आकाश, मृदुल, दीपक और आशीष को गिरफ्तार कर न्यायालय के विरुद्ध पेश किया गया. यह सभी आरोपी इज्जतनगर थाने के निवासी हैं.