उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बेहद हैरान करने वाली और दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक शादी समारोह के दौरान जश्न का माहौल उस वक्त मातम में तब्दील हो गया, जब महज डीजे पर गाना बजाने और खाने में 'चिकन लेग पीस' (Leg Piece) के टशन को लेकर दो पक्षों में खूनी बवाल हो गया.

घरातियों और बारातियों के बीच जमकर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले. इस हिंसक झड़प में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है.

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डीजे और लेग पीस ने ली जान

यह सनसनीखेज घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के अकोलावा स्थित एक मैरिज हॉल की है. जानकारी के मुताबिक, नगर निगम में सफाई कर्मचारी जितेंद्र की बेटी की शादी शुक्रवार रात को थी. बारात पहुंचने के बाद स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था और कुछ युवक डीजे पर डांस कर रहे थे.

तभी डीजे पर अपनी पसंद का गाना बजाने और दावत के दौरान 'लेग पीस' को लेकर घराती और बाराती पक्ष के युवकों के बीच कहासुनी हो गई. बात इतनी बिगड़ गई कि गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया. दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मैरिज हॉल में जमकर ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे चलने लगे, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई.

दो युवकों को पकड़कर बेरहमी से पीटा, एक की मौत

हंगामे के बीच घराती पक्ष के कुछ लोगों ने बाराती पक्ष के दो युवकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी. इस खौफनाक हमले में पानी टंकी निवासी सुमित और एक अन्य युवक 'नेपाली' गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने सुमित को मृत घोषित कर दिया, जबकि नेपाली का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

CCTV के आधार पर 7 आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले में गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि 8 मई की रात 11:30 बजे शादी में मारपीट की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा खतरे से बाहर है.

एसपी सिटी ने बताया कि मामले का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. शुरुआती जांच में बॉडी पर कोई गंभीर चोट के निशान नहीं मिले हैं, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी.

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