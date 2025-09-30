हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: गोरखपुर में आज दो दिन तक लागू रहेगा रूट डायवर्जन, परेशानी से बचने के लिए यहां देखें पूरा प्लान

Gorakhpur News: गोरखपुर में आज दो दिन तक लागू रहेगा रूट डायवर्जन, परेशानी से बचने के लिए यहां देखें पूरा प्लान

UP News: गोरखपुर में नवरात्रि व दशहरा को लेकर 30 सितंबर से 1 अक्टूबर दो दिनों तक जनपद में रूट डायवर्जन रहेगा. विभिन्न मार्गो से होकर गुजरने वाले राहगीरों को रूट चार्ट देखना होगा.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 30 Sep 2025 09:53 AM (IST)
दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को देखते हुए दो दिनों (30 सितंबर से 1 अक्टूबर) तक गोरखपुर में रूट डायवर्जन रहेगा. 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक विभिन्न मार्गों से होकर गुजरने वाले राहगीरों को रूट चार्ट देखना होगा. 30 सितंबर को शाम 5 से 1 अक्टूबर को रात 2 बजे तक यातायात डायवर्जन किया गया है.

गोरखपुर के एसपी ट्रैफिक राजकुमार पांडेय ने बताया कि लखनऊ, बस्ती, संतकबीर नगर से नौसड़ की तरफ आने वाले समस्त भारी माल वाहक वाहन जो जनपद महराजगंज, सोनौली एवं कुशीनगर की तरफ जाने वाले हैं, वे कालेसर से जंगल कौड़िया एवं बाघागाड़ा फोरलेन होकर अपने गन्तव्य को जायेगें एवं उसी रास्ते से वापस आएंगे.

वाराणसी जाने वाले भारी वाहनों का रूट डायवर्ट

वाराणसी/बड़हलगंज की तरफ से आने वाले समस्त भारी माल वाहक वाहन जो जनपद महराजगंज, सोनौली की तरफ जाने वाले है. उन्हें बाघागाड़ा फोरलेन से ही बाईपास होकर कालेसर/जंगल कौड़िया/जगदीशपुर कोनी, सोनबरसा पिपराइच होते हुए अपने गन्तव्य को जायेगें एंव उसी रास्ते से वापस आएंगे.

देवरिया की तरफ से आने वाले वाहन (ऑयल टैंकर, गैस टैंकर एवं अन्य कार्मिशियल वाहन) खोराबार बाईपास से डायवर्ट किये जाएंगे. यह वाहन खोराबार बाईपास से सिक्टौर, हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास से नौकायान तिराहा व पैडलेगंज होते हुये अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे.

पैड़लेगंज व मोहद्दीपुर की तरफ से शहर आने वाले वाहन रहेंगे डायवर्ट

वहीं, पैड़लेगंज व मोहद्दीपुर की तरफ से शहर क्षेत्र में आने वाले वाहनों को भीड़ बढ़ने पर आवश्यकतानुसार नौकायान, हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास व चिड़ियाघर होते हुये अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे. टीपी नगर चौराहे से बेतियाहाता की ओर आने वाले वाहनों को भीड़ बढ़ने पर पैडलेगंज की तरफ डायवर्जन किया जाएगा.

बरगदवां की ओर से आने वाले भारी वाहनों को एमपी पालीटेक्निक चौराहा, इण्ड्रस्टीयल मोड़, रामनगर चौराहा से स्पोर्ट कालेज की तरफ डायवर्ट किया जायेगा एवं हल्के वाहनों को आवश्यकता के अनुसार एम०पी० पालीटेक्निक चौराहा, इण्ड्रस्टीयल मोड़, रामनगर चौराहा से स्पोर्ट कालेज से खजान्ची की तरफ डायवर्ट किया जायेगा.

धर्मशाला एवं काली मंदिर की ओर जाने हल्के वाहन डायवर्ट

धर्मशाला एवं काली मंदिर की ओर से आने वाले हल्के वाहनों को आवश्यकतानुसार पुलिस लाइन तिराहा व यातायात कार्यालय तिराहे से कार्मल रोड तिराहा, रेलवे रोडवेज तिराहा से विश्वविद्यालय चौराहा की ओर डायवर्ट किया जायेगा. विश्वविद्यालय चौराहा की तरफ से आने वाले हल्के वाहनों को रेलवे स्टेशन की तरफ भीड-भाड़ होने पर कार्मल स्कूल रोड की ओर आवश्यकतानुसार डायवर्ट किया जाएगा.

रेलवे अण्डरपास व पैडलेगंज रोड पर आगमन करने वालों के लिये यहां पार्किंग

रेलवे अण्डरपास व पैडलेगंज रोड से आने वाले दर्शनार्थियों के हल्के वाहनों को रोक कर रेलवे म्यूजियम रोड पर पार्किंग स्थल में पार्क कराया जाएगा. हार्बर्ट बंधा से लालडिग्गी/साहबगंज मंडी की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को उपरोक्त निर्धारित समय तक आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा. उन्हें टीपी नगर होते हुए देवरिया बाईपास ट्रांपोर्टनगर से पैडलेगंज, नौकायान की तरफ डायबर्ट किया जाएगा.

धर्मशाला चौराहा एवं गोयल गली तिराहा से चार पहिया व तीन पहिया वाहन गंगेज एवं दुर्गाबाड़ी की ओर नही जायेगा. यह वाहन डायवर्ट मार्ग से ही जायेगें.

सुरजकुण्ड ओवर ब्रिज से उतरने वाले वाहन तिवारीपुर होकर अपने गन्तव्य की ओर जायेगे तथा इसी प्रकार तिवारीपुर की तरफ से आने वाले वाहन सुरजकुण्ड ओवरब्रिज होकर अपने गन्तव्य की ओर जाएंगे.

कुशीनगर व देवरिया की ओर से आने वाले हल्के वाहनों को भीड़ बढ़ने पर शहर में प्रवेश रोका जाएगा तथा कूड़ाघाट तिराहा से खोराबार-देवरिया बाईपास रोड, हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास तिराहा, नौकायान, पैडलेगंज की तरफ डायवर्ट किया जायेगा.

श्रीगोरखनाथ मंदिर से (वाया धर्मशाला) यातायात तिराहा के तरफ एवं यातायात तिराहा से (वाया धर्मशाला) श्री गोरखनाथ मंदिर की ओर आने-जाने वाले आटो, ई-रिक्शा व अन्य कार्मिशियल वाहन का मार्ग परिवर्तित रहेगा. एम्बुलेन्स पर यह डायवर्जन लागू नहीं होगा.

Published at : 30 Sep 2025 09:53 AM (IST)
