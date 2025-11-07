पहले शराब पी, फिर 4 घंटे खंगाला घर, रिटायर्ड प्रोफेसर की 20 साल पुरानी हेल्पर का बेटा निकला चोर

यूपी के गोरखपुर में कॉलेज की रिटायर्ड महिला प्रोफेसर के घर 32 लाख की चोरी का मामला सामने आया है. चोरों ने पहले तो उनके घर में छककर शराब पी और फिर चार घंटे तक घर को खंगालकर सारे जेवर और नगदी चुराकर फरार हो गए. पुलिस ने इस मामले में नौकरानी के बेटे और उसके दोस्त को गिरफ़्तार किया है.

एसपी सिटी अभिनव त्‍यागी ने इस चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि कैंट थानाक्षेत्र में दाउदपुर में रहने वाली डीएवी डिग्री कालेज की रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. सरोज श्रीवास्‍तव ने 2 नवंबर को कैंट पुलिस को सूचना दी थी कि जब वे अपने बेटे के पास बैंगलोर गईं थी, उसी समय उनके घर में चोरी हो गई.

सीसीटीवी में दिखाई दिए चोर

इस प्रकरण में थाना कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले तो उसमें दो चोर घर से सामान चोरी कर जाते हुए दिखाई दिए. जिसके बाद पुलिस के हाथ चोरों तक पहुंच गए और पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया.

पुलिस को इनके पास से दो लाख रुपये नगद व 30 लाख रुपये की सोने-चांदी के गहने बरामद हुए हैं. आरोपियों की पहचान उनके घर में 20 साल से काम करने वाली नौकरानी के बेटे मोनू गौड़ और उसके साथी हसन खान के रूप में की गई है.

पुलिस ने बताया कि मोनू गौड़ पर कैंट, राजघाट, शाहपुर थाने में गैंगस्‍टर समेत गंभीर धाराओं में छह मुकदमें दर्ज हैं. उसके साथी हसन खान पर भी सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में गंभीर धाराओं में कुल चार मुकदमें दर्ज हैं.

रेकी के बाद घर में की चोरी

पुलिस ने बताया कि मोनू को इस बात की जानकारी थी कि महिला प्रोफेसर अपने बेटे के पास बाहर गई हुई हैं. उसे घर के अंदर की सारी लोकेशन और सामान के बारे में अच्‍छे से जानकारी थी और ये भी पता था कि घर के अंदर कैसे जाया जा सकता है.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने वारदात से पहले घर की रेकी की थी. इसके बाद वो घर के पीछे बने रोशनदान को गैस कटर से काटकर हसन खान के साथ घर में घुसा और आराम से शराब पी और चखना खाया. इसके बाद तसल्ली से उसने अपने साथी के साथ मिलकर एक-एक कर अलमारी को गैस कटर से काटा और सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए.

चार घंटे में पूरा घर खंगालने के बाद वो आराम से वहां से फरार हो गए. आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ के दौरान बताया वे चेहरे को ढ़ककर बंद पड़े घरों की रेकी करते हैं. आरोपियों को ये नहीं पता था कि चोरी के बाद सामान लेकर जाते हुए दोनों की तस्‍वीर आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया.