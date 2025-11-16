गोरखपुर में चार मंजिला रेस्टोरेंट-बैंक्वेट में लगी भीषण आग, केयरटेकर की दम घुटने से मौत

यूपी के गोरखपुर में रविवार की भोर में एक बड़ा हादसा हो गया. नौकाविहार पर चार मंजिला रेस्‍टोरेंट-बैंक्‍वेट हाल में भीषण आग लग गई. इस हादसे में रेस्‍टोरेंट के बाथरूम में छिपे केयर टेकर की दम घुटने से मौत हो गई. आग इतनी भयावह थी कि हादसे में सबकुछ जलकर खाक हो गया. आग लगने की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है. मौके पर पहुंची फायरबिग्रेड की चार गाडि़यों ने आग को फैलने से बचाया और उस पर काबू किया. आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई

आग पर काबू और मृतक की जानकारी

सीएफओ गोरखपुर संतोष कुमार राय तत्काल स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंच गए. घटनास्थल पर पहुंच कर देखा गया कि आग जी+3 के निर्मित पूरे भवन में लगी है, जिसके भूतल पर दुकान, प्रथम तल पर रेस्टोरेंट व द्वितीय तल पर कमरे व तृतीय तल पर बैंक्वेट हॉल था. आग रेस्टोरेंट में लगी थी व पूरे फ्लोर में फैल गई लगी थी, जिसे चार अग्नि शमन वाहनों की सहायता से पम्पिंग करके पूर्ण रूप से बुझा दिया गया. हालांकि आग से प्रथम तल पर एक पुरुषोत्तम नाम का हाउस कीपिंग करने वाला व्यक्ति काफी गंभीर अवस्था में वाशरूम में गिरा पड़ा था. जिसे स्थानीय पुलिस ने इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जिसे चिकित्सकों द्वारा चेक करने के उपरांत मृत घोषित कर दिया. रेस्टोरेंट एंड बेंकवेट हाल मनोज शाही का बताया जा रहा है. आग पर दो घंटे में काबू पाया गया.

गोरखपुर के मुख्‍य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि रविवार 16 नवंबर को सुबह 5 बजकर 16 मिनट पर फायर स्‍टेशन को रामगढ़ताल अंतर्गत रेस्‍टोरेंट एंड बैंक्‍वेट हाल में आग लग गई. तत्‍काल चार गाडि़यों को भेजा गया. भूतल से तृतीय तल तक आग एक साथ जल रही थी. आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया. भवन के प्रथमतल के रेस्‍टोरेंट के बाथरूम में एक युवक औंधे मुंह गिरा हुआ था. उसे जिला चिकित्‍सालय भेजवाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डेढ़ घंटे के अ‍थक प्रयास से आग पर काबू पाया गया.