हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में चार मंजिला रेस्टोरेंट-बैंक्वेट में लगी भीषण आग, केयरटेकर की दम घुटने से मौत

गोरखपुर में चार मंजिला रेस्टोरेंट-बैंक्वेट में लगी भीषण आग, केयरटेकर की दम घुटने से मौत

UP News: गोरखपुर के नौकाविहार स्थित चार मंजिला रेस्टोरेंट-बैंक्वेट हाल में रविवार सुबह भीषण आग लगी. हादसे में केयरटेकर की दम घुटने से मौत हुई और आग का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 16 Nov 2025 12:26 PM (IST)
यूपी के गोरखपुर में रविवार की भोर में एक बड़ा हादसा हो गया. नौकाविहार पर चार मंजिला रेस्‍टोरेंट-बैंक्‍वेट हाल में भीषण आग लग गई. इस हादसे में रेस्‍टोरेंट के बाथरूम में छिपे केयर टेकर की दम घुटने से मौत हो गई. आग इतनी भयावह थी कि हादसे में सबकुछ जलकर खाक हो गया. आग लगने की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है. मौके पर पहुंची फायरबिग्रेड की चार गाडि़यों ने आग को फैलने से बचाया और उस पर काबू किया. आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

गोरखपुर के रामगढ़ताल थानाक्षेत्र के नौका विहार बौद्ध संग्रहालय के पास रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग की ऊंची लपटे और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई देने लगा. हादसे में गोंडा जनपद के रहने वाले हाउस कीपिंग स्‍टाफ पुरुषोत्‍तम (55 वर्ष) की दम घुटने से मौत हो गई. चार मंजिला रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हाल में सुबह समय 5 बजकर 16 मिनट पर आग लगने की सूचना फायर विभाग को मिली. आग इतनी भीषण थी कि चारों मंजिल (G+3) धू-धूकर जलने लगी. वायरल वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग का ये वीडियो है.

स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई

 हालांकि इस दर्दनाक हादसे में सबकुछ जलकर खाक हो गया. वहां से मार्निंग वॉक के लिए रात से भोर होने के प्रहर में निकल रहे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आग की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है. तारामंडल रोड नौका विहार के पास बौद्ध संग्रहालय के सामने थाना- रामगढ़ताल स्थित वाटर वेज रेस्टोरेंट एंड बैंकेट में आग लगी. सूचना पर एफएसओ गोलघर के साथ फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों को घटना स्थल पर भेजा गया.

आग पर काबू और मृतक की जानकारी

सीएफओ गोरखपुर संतोष कुमार राय तत्काल स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंच गए. घटनास्थल पर पहुंच कर देखा गया कि आग जी+3 के निर्मित पूरे भवन में लगी है, जिसके भूतल पर दुकान, प्रथम तल पर रेस्टोरेंट व द्वितीय तल पर कमरे व तृतीय तल पर बैंक्वेट हॉल था. आग रेस्टोरेंट में लगी थी व पूरे फ्लोर में फैल गई लगी थी, जिसे चार अग्नि शमन वाहनों की सहायता से पम्पिंग करके पूर्ण रूप से बुझा दिया गया. हालांकि आग से प्रथम तल पर एक पुरुषोत्तम नाम का हाउस कीपिंग करने वाला व्यक्ति काफी गंभीर अवस्था में वाशरूम में गिरा पड़ा था. जिसे स्थानीय पुलिस ने इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जिसे चिकित्सकों द्वारा चेक करने के उपरांत मृत घोषित कर दिया. रेस्टोरेंट एंड बेंकवेट हाल मनोज शाही का बताया जा रहा है. आग पर दो घंटे में काबू पाया गया.

गोरखपुर के मुख्‍य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि रविवार 16 नवंबर को सुबह 5 बजकर 16 मिनट पर फायर स्‍टेशन को रामगढ़ताल अंतर्गत रेस्‍टोरेंट एंड बैंक्‍वेट हाल में आग लग गई. तत्‍काल चार गाडि़यों को भेजा गया. भूतल से तृतीय तल तक आग एक साथ जल रही थी. आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया. भवन के प्रथमतल के रेस्‍टोरेंट के बाथरूम में एक युवक औंधे मुंह गिरा हुआ था. उसे जिला चिकित्‍सालय भेजवाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डेढ़ घंटे के अ‍थक प्रयास से आग पर काबू पाया गया.

Published at : 16 Nov 2025 12:26 PM (IST)
Gorakhpur News UTTAR PRADESH NEWS Short Circuit Accident
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
