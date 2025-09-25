हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर के PNB बैंक में निकला 10 फीट लंबा अजगर, इलाके के लोगों में मचा हड़कंप

गोरखपुर के PNB बैंक में निकला 10 फीट लंबा अजगर, इलाके के लोगों में मचा हड़कंप

Gorakhpur News: यूपी गोरखपुर के पॉश एरिया में पीएनबी परिसर से 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीण इलाके में 2 दिन पहले घड़ियाल भी निकल चुका है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 25 Sep 2025 10:01 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के गोरखपुर के पॉश इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीएनबी के मुख्य शाखा परिसर में एक दिन पहले 10 फीट लंबा अजगर निकलने से दहशत फैल गई. अजगर को देखकर कर्मचारी और वहां से जाने वाले लोग सकते में आ गए. दो दिन पहले भी गोरखपुर के दक्षिणी ग्रामीण इलाके में घड़ियाल निकलने से हड़कंप मच गया था.

गोरखपुर के बैंक रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) परिसर में बुधवार 24 सितंबर को दोपहर अचानक एक 10 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया. इससे बैंककर्मी और ग्राहक दहशत में आ गए. लोग इधर-उधर भागने लगे. इसी बीच किसी ने अजगर निकलने की सूचना वन विभाग को दी.

वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

 वन विभाग के कर्मचारियों ने रेस्क्यू कर अजगर को 2 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया. इसके बाद बैंक कर्मियों और ग्राहकों ने राहत की सांस ली. बैंक परिसर में मौजूद लोगों ने बताया कि अजगर करीब 10 फीट का था. इसे देखकर वहां मौजूद सभी हैरान रह गए.

पीएनबी के कर्मचारी कर्मचारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि बुधवार 24 सितंबर को बैंक परिसर में अजगर दिखाई दिया. वह 8 से 10 फीट लंबा था. उन्होंने बताया कि तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा और उसे लेकर चले गए. 

 बैंक परिसर में अजगर निकलने पर लोगों में दहशत का माहौल हो गया था. अजगर कहां से आया या किसी को पता नहीं है. अजगर काफी बड़ा था, जिससे लोग डर गए. कुछ दिन पहले अजगर सड़क तक निकला था, लेकिन जब वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने आई, तो वह परिसर के अंदर झाड़ियों में छुप गया था.

अजगर निकलने पर डीएफओ ने क्या बताया?

गोरखपुर के डीएफओ विकास यादव ने बताया कि शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों का प्रवेश लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में वन्य जीव बड़ी नदियों से छोटी नदियों और नालों में आ जाते हैं. बड़हलगंज में कुछ दिन पहले घड़ियाल निकालने की सूचना भी मिली थी. वन विभाग की टीम ने अजगर और घड़ियाल दोनों को रेस्क्यू कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया है.

 वे लोगों से अपील करते हैं कि कहीं भी इस तरह के जंगली जानवर या जीव-जंतु दिखाई दे तो उन्हें खुद पकड़ने की कोशिश ना करें. वन विभाग की टीम को इसके बारे में जानकारी दें जिससे कि ताकि उनका रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके.

Published at : 25 Sep 2025 10:01 PM (IST)
UP NEWS Gorakhpur News
