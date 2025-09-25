UKSSSC पेपर लीक: मास्टरमाइंड खालिद की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे, हैरत में पुलिस

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड खालिद की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. खालिद ने जिस तरह परीक्षा से पहले पेपर लीक की योजना को अंजाम दिया, उसमें उसकी शारीरिक फुर्ती और फिटनेस ने बड़ी भूमिका निभाई. पुलिस द्वारा सीन रिक्रिएट किए जाने के बाद पूरे घटनाक्रम की तस्वीर और भी साफ हो गई है.

हरिद्वार के बहादरपुर जट स्थित बाल सदन इंटर कॉलेज में खालिद का परीक्षा केंद्र था. कॉलेज के दोनों ओर गन्ने के घने खेत हैं, जिनका फायदा उठाते हुए खालिद ने सेंधमारी की. उसने पहले दो बार कॉलेज की रेकी की. फिर परीक्षा से पहले एक रात वह चुपचाप आया और करीब 6.5 फीट ऊंची दीवार फांदकर परिसर में दाखिल हुआ.

सीन रीक्रिएट में खालिद ने पुलिस को चौकाया

पुलिस के अनुसार, खालिद ने कॉलेज की पुरानी इमारत में एक मोबाइल फोन छुपा दिया, जो परीक्षा के दौरान पेपर लीक करने में इस्तेमाल किया गया. बुधवार को जब देहरादून पुलिस खालिद को हरिद्वार लेकर गई. पुलिस ने मौके पर सीन रिक्रिएट कराया, तो खालिद ने कुछ ही सेकेंड में दीवार पार कर अंदर दाखिल होकर सबको चौंका दिया.

नाकाफी थे सुरक्षा के इंतजाम

पुलिस ने कॉलेज के निरीक्षण में पाया कि कॉलेज की ऊंची दीवार के बावजूद सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे. पीछे की ओर स्थित छोटे गेट और खुली जगहों पर निगरानी की कमी थी. खालिद बिना किसी रुकावट के सीधे कक्षा संख्या 9 तक पहुंच गया, जहां वह परीक्षा देने बैठा था. पुलिस ने मौके पर मौजूद एक शिक्षक से पूछताछ कर उनका मोबाइल नंबर भी नोट किया. इसके अलावा पूरे परिसर की बारीकी से जांच की गई.

पुलिस ने खालिद और उसकी बहन को किया गिरफ्तार

एसपी देहात जया बलूनी के अनुसार, अब तक मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस गिरोह की तीसरी सदस्य सुमन, जो परीक्षा में खालिद की मदद कर रही थी, भी पुलिस के संपर्क में है. फिलहाल पुलिस खालिद के आईफोन की तलाश में जुटी है, जिससे डाटा रिकवर कर पूरे नेटवर्क और पेपर लीक के तरीके की तह तक पहुंचा जा सके. साथ ही आयोग से ओएमआर शीट मंगवाकर उसकी तकनीकी जांच भी की जा रही है.

पुलिस के अनुसार, खालिद शारीरिक रूप से काफी फिट है. उसके पास लगभग 8 बीघा जमीन है. वह गाय-भैंस पालन भी करता है. उसकी फिटनेस और चालाकी ने उसे इस अपराध को अंजाम देने में मदद की, लेकिन अब पुलिस की कड़ी जांच में उसका रहस्य एक-एक कर खुलता जा रहा है.

हरिद्वार में पुलिस कर्मियों और असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड

उधर, हरिद्वार में भी UKSSSC पेपर लीक मामले में परीक्षा केंद्र पर तैनात दो पुलिसकर्मी सब-इंस्पेक्टर रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को निलंबित किया गया है. ये दोनों बहादरपुर जट स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात थे, जहां से पेपर लीक हुआ था.

साथ ही परीक्षा संचालन से जुड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भी इस मामले में निलंबित किया गया है. एसएसपी डोबाल ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीओ रुड़की नरेंद्र पंत को सौंपी है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए.

किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने साफ शब्दों में कहा कि, "पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और निगरानी में तैनात कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी. लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."