गोरखपुर में इंजीनियर सुसाइड केस में खुलासा, पत्नी ने दर्ज करवाया था प्रताड़ना केस, हुआ एक्शन

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जंगल में पांच दिन पहले पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड करने वाले कुशीनगर के इंजीनियर की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मध्य प्रदेश में नौकरी करने वाले इंजीनियर ने मौत से पहले वीडियो बनाकर पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था. पत्नी ने पति के ऊपर कोर्ट में दहेज उत्पीड़न और भरण पोषण का मुकदमा दर किया था. जिस वजह से इंजीनियर मानसिक रूप से परेशान रहता रहा है.

गोरखपुर की एम्स पुलिस ने कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी थानाक्षेत्र के सोहग गांव की रहने वाली अर्पिता यादव उर्फ ऊषा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. गोरखपुर के कुसम्ही जंगल में सुसाइड करने वाले इंजीनियर प्रदुम्मन यादव के मामले में एम्स थाना पुलिस ने उनकी पत्नी अर्पिता यादव उर्फ उषा को गिरफ्तार कर लिया. रविवार 17 मई को दोपहर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. शाम को न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

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क्या था पूरा मामला ?

14 मई को कुशीनगर जिले के स्वामी विवेकानंद नगर (बेलवा पल्कधारी सिंह) निवासी 33 वर्षीय इंजीनियर प्रदुम्मन यादव ने कुसम्ही जंगल स्थित बुढ़िया माता मंदिर के पास फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. घटना से पहले उसने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी को बताया था. प्रदुम्मन के बड़े भाई राघवेंद्र यादव ने 16 मई को एम्स थाने में तहरीर देकर पत्नी अर्पिता, सास और ससुर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया था.

पत्नी को बताया था जिम्मेदार

सुसाइड के पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश अपने रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर जारी किया था जिसमें उन्होंने पत्नी पर आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाया था. दोनों की शादी साल 2017 में हुई थी और उनकी चार से पांच साल की एक संतान भी है. हालांकि दोनों के रिश्ते बहुत दिनों तक नहीं चल पाए और पारिवारिक न्यायालय में मायके आ चुकी अर्पित यादव ने दहेज उत्पीड़न और भरण पोषण का वाद दाखिल कर दिया.

बार-बार कोर्ट की तारीखों से थे दबाब में

इंजीनियर प्रदुम्न यादव मध्य प्रदेश में नौकरी करते थे और उन्हें बार-बार पडरौना में चल रहे मुकदमे की तारीख पर आना पड़ता था. 14 मई को वह कुशीनगर से ड्यूटी ज्वाइन करने मध्य प्रदेश जाने की बात कह कर निकले और गोरखपुर के एम्स थानाक्षेत्र के कुसम्ही जंगल पहुंचने के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया. इस मामले में मृतक के भाई की ओर से आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 108 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था.

गोरखपुर के सीओ गीडा योगेंद्र सिंह ने बताया कि 14 मई की शाम को कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र के रहने वाले इंजीनियर प्रदुमन्न यादव द्वारा गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के कुसम्ही जंगल में पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया गया था उन्होंने वीडियो में अपनी पत्नी अर्पित यादव पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. मुख्य आरोपी पत्नी अर्पिता यादव को हिरासत में लेकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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