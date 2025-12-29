उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सांसद रवि किशन अक्सर जरुर होते हैं और सीएम योगी उन पर चुटकी लेना नहीं भूलते. कुछ यही अंदाज सोमवार को भी देखने को मिला जब कुश्ती प्रतियोगिता के समापन के मौके पर मंच से हंसते हुए उन्होंने कहा, "कुश्ती तो मैदान में हो रही है, लेकिन पसीना रवि किशन को मंच पर आ रहा है."

उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि इतनी ठंड में रवि किशन और संजय निषाद बाहर नहीं निकलते, लगता है दोनों कहीं दावत-खाने पर मिले होंगे और वहीं से सीधे कार्यक्रम में आ गए हैं. यहां आने के बाद उनकी ठंड दूर हो गई होगी.” उनकी यह बात सुनकर मंच पर सभी ताली बजकर हंसने लगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार से गोरखपुर दौरे पर हैं. सोमवार को वे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे. यहां उन्होंने मंच से अपने अंदाज में दोनों नेताओं पर चुटकी ली. इसके सतह ही मुख्यमंत्री ने इतनी भीषण ठंड में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. मुख्यमंत्री का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ठंड के चलते एक जनवरी तक स्कूल बंद

गौ-सेवा और जनता दरबार में लोगों से मिले

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में खिलाडियों के साथ ही आयोजकों और दर्शकों को भी सराहा, जिस कारण यह प्रतियोगी सफल हो सकी. इससे पहले गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के दर्शन और गौ सेवा के साथ जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनीं. जबकि रविवार शाम को भी उन्होंने शहर के रैन बसेरों की स्थिति खुद जाकर चेक की थी.