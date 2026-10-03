गोरखपुर: सपा की PC में हंगामा, कुर्सी पर बैठने को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष की पिटाई

यूपी के गोरखपुर में एसआईआर को लेकर ज्ञानेश कुमार के विरोध और एमएलसी प्रत्याशी बदलने को लेकर सपा जिलाध्यक्ष की प्रेस वार्ता के दौरान हंगामा हो गया. सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष से सपा के एक नेता और उनके समर्थकों द्वारा मारपीट की गई. इस दौरान गोरखपुर प्रेस क्लब में जमकर हंगामा हुआ.

मीडियाकर्मियों के सामने सपा के नेता के समर्थकों द्वारा पूर्व जिला अध्यक्ष पर थप्पड़ों और गालियों की बारिश कर दी गई. इस दौरान समर्थकों द्वारा प्रेस क्लब से बाहर निकलने पर उन्हें देख लेने की धमकी दी गई. सुरक्षाकर्मियों के बीच प्राइवेट गनर लेकर पहुंचे सपा नेता के समर्थकों का हुड़दंग आधे घंटे तक जारी रहा.

पूरे विवाद पर एक नजर

गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र स्थित गोरखपुर जर्नलिट्स प्रेस क्लब पर 3 अक्टूबर (शनिवार) को सपा के जिला अध्यक्ष बृजेश कुमार गौतम की दोपहर 2:00 बजे प्रेस वार्ता थी. 2:15 बजे के करीब जैसे ही प्रेस वार्ता शुरू हुई. सभागार में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी से मारपीट किए जाने का आरोप लगा. सपा नेता अंशुमान सिंह सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और प्राइवेट गनर के साथ वहां पहुंचे.

इस दौरान सपा नेत्री काजल निषाद विजय बहादुर यादव और पूर्व जिला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता नगीना प्रसाद साहनी भी प्रेस वार्ता में बृजेश कुमार गौतम के साथ मौजूद थे. आरोप है कि प्रेस वार्ता में देरी से पहुंचे अंशुमान सिंह को जब कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी से कुर्सी बाई और खिसकाने के लिए कहा.

हालांकि जगह नहीं होने की वजह से उन्होंने असमर्थता जाहिर की. इस दौरान कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद शुरू हो गया. अंशुमान सिंह के समर्थकों द्वारा हटा पाई थप्पड़ और गालियों की बरसात कर दी गई.

सपा चीफ के संदेश पर थी प्रेस कॉन्फ्रेंस

दरअसल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से भेजे गए संदेश को लेकर जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम प्रेस वार्ता कर रहे थे. सभागार में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे. इसी दौरान अंशुमान सिंह अपने साथ कुछ लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे. बताया जा रहा है कि अंशुमान सिंह की ओर से पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी को कुर्सी के बगल में बैठने के लिए कहा गया.

नगीना साहनी ने बताया कि उनके बगल में पहले से काजल निषाद बैठी हैं और जगह नहीं है. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि अंशुमान सिंह के साथ आए लोगों ने नगीना साहनी के साथ हाथापाई की और गाली-गलौज करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवधान पैदा किया. घटना के बाद पार्टी के भीतर विवाद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. घटना के बाद सभागार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पूर्व जिलाध्यक्ष ने रखा अपना पक्ष

इस मामले को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी ने अपनी-अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि यहां जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्हें बुलाया गया था. प्रेस कांफ्रेंस चल रही थी. इसी दौरान अंशुमान सिंह अपने समर्थकों के साथ वहां पर आए. उसमें तमाम लोग असलहे लेकर प्रवेश करते हैं. वे बार-बार कुर्सी आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं.

उन्होंने आगे बताया कि उनके बगल में काजल निषाद बैठी थीं, जो महिला हैं. आगे जगह नहीं थी. जब कुर्सी आगे नहीं बढ़ी तो वह गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए हैं. वह गुंडई दिखा रहे हैं. अभी उन्हें नहीं पता है कि वे लोग किस खानदान के रहने वाले हैं. यहां सारे सीनियर नेता मौजूद है और प्रेस वालों के बीच में वह लोग आकर मारपीट कर रहे हैं.

पूर्व जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस मामले से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवगत कराया जाएगा. जिला संगठन भी अवगत कराने का कार्य करेगा. ऐसे गुंडों और अपराधियों का जो लोग हम लेकर चलें और प्रेस क्लब में मारपीट के लिए उतारू हो जाएं. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

वर्तमान जिलाध्यक्ष का क्या कहना है?

गोरखपुर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बृजेश कुमार गौतम ने कहा कि यह जो घटना घटी है बेहद निंदनीय और चिंतनीय है. वे इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं. उन्हें लगता है कि जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग इस चीज की निंदा करते हैं और आगे यह सूचना राष्ट्रीय नेतृत्व को पहुंचा दी जाएगी. उनका जो भी निर्णय होगा, उसे पर कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई. अंशुमान सिंह जैसे ही आते हैं. उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी होते हैं. किसी बात पर बातचीत और हाथापाई हुई है, वह यह नहीं समझ पाए. सभी साथियों ने बीच बचाव किया है. उनके पास प्राइवेट गनर हैं कि सरकारी गनर इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है.

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