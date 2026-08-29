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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनेपाल की तबाही का खौफनाक मंजर, बहकर भारत पहुंच रहीं लाशें

नेपाल की तबाही का खौफनाक मंजर, बहकर भारत पहुंच रहीं लाशें

नेपाल की बाढ़ के बाद गंडक नदी में बहकर भारत पहुंचे 3 शवों को महराजगंज में SSB की रेस्क्यू टीम ने नदी से बाहर निकाला.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Aug 2026 05:03 PM (IST)
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नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी देखने को मिल रहा है. गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने और पानी के तेज बहाव के बीच नेपाल से बहकर तीन शव भारत की सीमा में महराजगंज पहुंच गए. इसकी सूचना मिलने के बाद सशस्त्र सीमा बल (SSB) की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला.

नेपाल में लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण गंडक नदी में भी बहाव काफी तेज हो गया. इसी दौरान तीन शव पानी के साथ बहते हुए भारतीय सीमा की ओर आ गए. शवों के नदी में होने की जानकारी मिलते ही SSB की टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

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तेज बहाव के बीच चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

रेस्क्यू टीम के लिए नदी से शवों को बाहर निकालना आसान नहीं था. गंडक नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण टीम को काफी सावधानी बरतनी पड़ी. जवानों ने मौके की स्थिति को देखते हुए अभियान चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला.

शव मिलने के बाद उनकी पहचान कराने और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई है. अधिकारियों की निगरानी में शवों को आवश्यक प्रक्रिया के लिए सौंपने की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मृतकों की पहचान क्या है और वे नेपाल के किस इलाके से बहकर यहां तक पहुंचे.

सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ी

नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं. नदी के आसपास रहने वाले लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बढ़े हुए जलस्तर के दौरान नदी के किनारे जाने से बचें और सुरक्षा को लेकर जारी निर्देशों का पालन करें. SSB और स्थानीय प्रशासन की टीमें हालात पर नजर रख रही हैं, ताकि बाढ़ और तेज बहाव के कारण किसी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

Input By : अमितेश कुमार गुप्ता
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Published at : 29 Aug 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Maharajganj News NEPAL
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