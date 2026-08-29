लखनऊ के JPNIC पर घमासान, ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर लगाए ये आरोप

लखनऊ के जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने JPNIC परियोजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को JPNIC की पूरी सच्चाई जाननी चाहिए.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि JPNIC परियोजना की शुरुआती लागत करीब 200 करोड़ रुपये थी, लेकिन इस पर 864 करोड़ रुपये खर्च हो गए. इसके बावजूद परियोजना पूरी नहीं हो सकी. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई.

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संचालन समिति में अखिलेश, डिंपल और धर्मेंद्र यादव के नाम

डिप्टी सीएम ने JPNIC के संचालन को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि परियोजना का स्वामित्व सरकार के पास रहना था, जबकि इसका संचालन निजी हाथों में देने की व्यवस्था बनाई गई थी. पाठक के मुताबिक, उस संचालन समिति में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और वासिफ हसन सदस्य थे.

ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड जैसी व्यवस्था बनाकर सरकारी संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहते थे. उन्होंने कहा कि यह पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई.

‘मालिकाना हक आज भी राज्य सरकार के पास’

डिप्टी सीएम ने कहा कि JPNIC को आज लीज पर दिया गया है, लेकिन इसका मालिकाना हक अभी भी राज्य सरकार के पास है. उन्होंने इस मुद्दे पर जनता के सामने पूरी सच्चाई रखने की बात कही.

अखिलेश यादव ने भी सरकार पर किया पलटवार

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, "यूपी के मुख्यमंत्री जी अपना मॉडल जनता के सामने रख रहे हैं कि सामने से किसी को JPNIC दे दो फिर उसके बदले ईंट नहीं बल्कि ‘सोने की सिल्ली’ ले लो."

उन्होंने आगे कहा, "भाजपा राज में भ्रष्टाचार का स्वर्ण ठोसीकरण जिस तरह से हो रहा है, उसकी पोल भी एक दिन ‘राम मंदिर में चोरी’ की तरह खुलेगी फिर ये भी डायरी लिखकर पूछेंगे कि भेदिया कौन है? धर्मघात करनेवाले भाजपाई धर्मद्रोहियों ने जब लोकरक्षक प्रभुराम को नहीं छोड़ा तो वो लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी को क्या छोड़ेंगे."

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अखिलेश ने कहा, "इनकी स्वर्ण सिल्लियाँ भी इनके गुप्त खजाने से बाहर निकाली जाएंगी और इनका धर्म के नाम पर किया गया ढोंग का मुखौटा भी एक दिन उतर जाएगा. 7 हजार करोड़ क्या 70 हजार करोड़ भी इनकी छवि को सुधार नहीं सकता है. सबका नंबर लगेगा."