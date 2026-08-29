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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाढ़ को लेकर CM योगी सख्त, इन जिलों के अधिकारियों को दिए खास निर्देश, बांटे राहत किट

बाढ़ को लेकर CM योगी सख्त, इन जिलों के अधिकारियों को दिए खास निर्देश, बांटे राहत किट

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. इसके बाद उन्होंने राहत सामग्री वितरित की और कहा कि किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 29 Aug 2026 06:48 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं. उन्होंने चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर और औरैया में बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने सभी अधिकारी से कहा है कि वे फील्ड में उतरकर राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाएं.

इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने एनडीआरफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा है. वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के लिए कहा गया है.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण

इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि किसी भी बाढ़ पीड़ित को परेशानी नहीं होने दी जाएगी. बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने राहत सामग्री वितरित की. इस मौके पर उन्होंने कहा, "मैं बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए आ रहा हूं. बांसडीह, बलिया और बैरिया क्षेत्रों में जहां कटान और जलप्लावन से गांव प्रभावित हैं, उनका निरीक्षण कर आपके बीच आया हूं."

किसी भी बाढ़ पीड़ित को समस्या न हो- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा, "हम लगातार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के संपर्क में हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी बाढ़ पीड़ित को समस्या न हो." उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अधिक बारिश के कारण प्रदेश के 26 जिलों में कम या ज्यादा बाढ़ आई है. इससे एक लाख 71 हजार से अधिक लोग और 251 गांव प्रभावित हुए हैं.

'हर जिले में राहत केंद्र बनाए गए'

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत कार्यों में तेजी लाई गई है. अब तक एक हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित बाढ़ शरणालयों में रखा गया है और 447 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं. हर जिले में राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां भोजन और राहत किट वितरित की जा रही है.

राहत किट में दिया ये सामान

राहत किट का ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा कि हर पीड़ित परिवार को 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, दो किलो अरहर दाल, दो किलो चना, दो किलो भुना चना, एक किलो चीनी, 10 पैकेट बिस्कुट, माचिस, मोमबत्ती, नहाने के दो साबुन और एक तिरपाल दिया जा रहा है.

इसके अलावा हल्दी, मिर्च, सब्जी मसाला, एक किलो रिफाइंड तेल, एक किलो नमक, सेनेटरी पैड, कपड़ा धोने के दो साबुन, तौलिया, डेटॉल, 10 किलो आलू, ढाई किलो लाई, बाल्टी, मग, टॉर्च, छतरी और मेडिसिन किट भी दी जा रही है. दवाएं और क्लोरीन की गोलियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.

Published at : 29 Aug 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath
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