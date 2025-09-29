गोरखपुर: छेड़खानी आरोपी फरार, पुलिस पर मनबढ़ों ने फेंकी ईंटें, 6 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती से बदमाशों और मनचलों के हौसले पस्‍त हो रहे हैं. सीएम योगी हर मंच से उन्हें यही चेतावनी भी देते हैं कि बदमाशी किए तो अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार करेंगे. लेकिन इधर सीएम सिटी में नजारा कुछ और ही नजर आ रहा है. छेड़खानी का आरोप सरेराह नाकाम दरोगा से हाथ छुड़ाकर भाग जाता है. छेड़खानी के आरोपी को पकड़ने गई चौरीचौरा पुलिस के दो दरोगाओं पर मनबढ़ ईंट भी फेंक देते हैं.

इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन लोगों हिरासत में लिया है.

क्या था पूरा मामला ?

बता दें कि गोरखपुर के चौरीचौरा क्षेत्र के सरैया ब्लॉक रोड पर रविवार की शाम छेड़खानी के आरोपी को थाने ले जाने पर भड़के मनबढ़ों ने पुलिस टीम पर ईंट फेंक दिया. हल्का दरोगा शिवकुमार यादव और एसआई प्रमोद यादव रविवार की शाम आरोपी को पकड़ने गांव गए थे. सरैया ब्लॉक रोड स्थित पासवान कॉम्प्लेक्स में रहने वाली एक युवती ने थाने में छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया था कि कुछ मनबढ़ उस पर छींटाकशी करते हैं. वो शनिवार की रात वह घर पर अकेली थी. तभी घर के सामने पटाखे फोड़े और गेट पीटकर डराने का प्रयास किया.

दरोगा पर ईंट से हमला

रविवार सुबह मां के घर आने पर पीड़िता ने थाने पहुंच तहरीर दी. एसआई शिवकुमार यादव और प्रमोद यादव जांच करने पहुंचे. पुलिस एक आरोपी को पकड़कर थाने ले जाने लगी. इसी दौरान आरोपी दरोगा का हाथ छुड़ाकर भाग गया. इसके बाद दोनों दरोगा पर ईंट भी फेंके गए. पुलिस ने स्थिति को काबू करते हुए आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में ले लिया. घटनास्थल से लेकर चौराहे तक पुलिस तैनात की गई है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. लेकिन इस घटना ने कानून और वर्दी के डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं.