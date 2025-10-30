गोरखपुर में कातिल बना भाई, बहन की हत्या कर गन्ने के खेत में फेंकी लाश, गिरफ्तार

गोरखपुर के गोरखनाथ थानाक्षेत्र के नयागांव में गुमशुदा युवती नीलम निषाद (19 वर्ष) की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. युवती नीलम की हत्या उसके सगे भाई ने ही की थी. आरोपी ने घर में बहन की टुपट्टे से गला दबाकर हत्या की और शव कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में गन्ने के खेत में फेंक दिया.

पूछताछ में पुष्टि के बाद पुलिस ने आरोपी भाई रामआशीष (32 वर्ष) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बुधवार 29 अक्टूबर की देर रात आरोपी भाई रामआशीष की निशानदेही पर कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया से नीलम का शव बरामद कर लिया. उसके सिर, चेहरे, हाथ-पैर समेत शरीर के अन्‍य हिस्‍सों पर गहरे जख्‍म मिले हैं.

दरअसल, मामला 27 अक्टूबर की शाम का है. नयागांव की रहने वाली इसरावती देवी ने बेटी नीलम निषाद की गुमशुदगी की सूचना 112 नंबर पर दी थी. मृतका के पिता चिंकू निषाद ने पुलिस को बताया कि कुछ माह पहले उनकी जमीन सड़क चौड़ीकरण में निकल गई थी. जमीन का मुआवजा 6 लाख रुपया मिला था. बेटी नीलम की शादी तय हो गई थी. मुआवजा में मिले कुछ रुपये से नीलम की शादी के लिए गहने खरीदे थे. बाकी रुपया शादी में अन्य खर्च के लिए बचाकर रखे थे.

27 अक्टूबर की शाम घर से निकली, वापस नहीं आई

चिंकू निषाद के दो बेटे और दो बेटियां रहे हैं. आरोपी रामआशीष सबसे बड़ा है. उसकी और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है. छोटा बेटा गोलू (22 वर्ष) लड़की भगाने के आरोप में जेल में बंद है. सबसे छोटी बेटी नीलम (19 वर्ष) की शादी तय किए थे, इसके पहले ही बड़े बेटे ने उसकी हत्या कर दी. इसरावती देवी ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी नीलम सोमवार 27 अक्टूबर की शाम पांच बजे घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी.

परिजनों ने बेटे पर लगाया था हत्या का आरोप

इस पर गोरखनाथ पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की. अगले दिन मंगलवार 28 अक्टूबर को सुबह नीलम के परिवारीजनों ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके भाई रामआशीष निषाद ने पैसे के विवाद में हत्या की है. जिस पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस ने सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसकी गांव में मौजूदगी और हत्या में संलिप्तता की पुष्टि की. पुलिस ने शव को निबुआ नौरंगिया से बरामद कर लिया.

बोरे को ले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ था आरोपी

नीलम के लापता होने के बाद पुलिस ने जांच की तो एक बोरे को लेकर जाते भाई रामआशीष की तस्वीर CCTV में कैद मिली. इसके बाद ही पुलिस को शक हो गया और पुलिस ने पूछताछ की, तो पहले उसने गेहूं बताया, लेकिन बाद में टूट गया और हत्या की बात स्वीकार कर ली.

सीओ रवि कुमार सिंह ने बताया कि युवती की हत्या के मामले में उसके बड़े भाई को हिरासत में लेकर सख्‍ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया. आरोपी ने यह भी बताया है कि उसने पैसों के लिए अपनी बहन की हत्या की और शव को कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया में फेंक दिया. आरोपी के पास से मृतका का मोबाइल और गहने से समेत अन्‍य सामान बरामद कर लिया गया है. आवश्‍यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.