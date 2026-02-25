हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गोरखपुर AIIMS में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के मामले में एक्शन, तीसरा आरोपी गिरफ्तार

Gorakhpur News In Hindi: इस मामले में NAFORD नाम के नागालैंड के डॉक्टर्स के संगठन ने X के माध्यम से CM को संबोधित पत्र में इसकी शिकायत दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Feb 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एम्स में तैनात नागालैंड की महिला डॉक्टर के साथ शनिवार दो दिन पहले रात छेड़छाड़ और अभद्रता के साथ बैड टच के मामले के तीसरे आरोपी को भी गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दो आरोपियों को घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में NAFORD नाम के नागालैंड के डॉक्टर्स के संगठन ने X के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में इसकी शिकायत दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी. 

महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी, अभद्रता और बैड टच के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के रामपुर खास के रहने वाले आदित्य राव को मंगलवार 24 फरवरी को हिरासत में ले लिया है. सोमवार 23 फरवरी को भी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घन्टे के अंदर दो आरोपियों देवरिया जिले के कोतवाली थानाक्षेत्र के उमानगर के रहने वाले सूरज गुप्ता और देवरिया जिले के रामनाथ उत्तरी के रहने वाले अमृत विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया था.

इस घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर AIIMS पुलिस ने  BNS की धारा 74, 296(a), 351(3), 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने इस मामले में एससीएसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी भी की है.

क्या था पूरा मामला ?

गोरखपुर के AIIMS थानाक्षेत्र में रविवार 22 फरवरी की रात 8 बजे मोहद्दीपुर के ओरियन मॉल से लौटते समय एक बाइक पर सवार तीन मनचलों ने AIIMS में तैनात महिला डॉक्टर का डेढ़ किमी तक पीछा कर छेड़खानी की थी. इस दौरान उन्होंने अश्लील टिप्पणी के साथ बैड टच भी किया था. नागालैंड की रहने वाली डाक्टर ने पुलिस से की शिकायत की थी. इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए नागालैंड के NAFORD नाम के डॉक्टर्स के संगठन ने X के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में इसकी शिकायत दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी. 

तीन आरोपी गिरफ्तार अब तक

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि शानिवार 22 फरवरी की रात में एम्स पुलिस को सूचना मिली थी कि एम्स में कार्यरत महिला डॉक्टर के साथ कुछ बाइक सवार आरोपियों ने अभद्रता की है. इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. इसी क्रम में तीन आरोपी अमृत विश्वकर्मा, सूरज गुप्ता व आदित्य राजपूत को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जप्त कर ली गई है. अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है.

Published at : 25 Feb 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News CRIME NEWS
