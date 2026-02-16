हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गोंडा में छेड़खानी की शिकायत पर परिजनों से मारपीट, स्कूल प्रबंधक समेत 4 गिरफ्तार

गोंडा में छेड़खानी की शिकायत पर परिजनों से मारपीट, स्कूल प्रबंधक समेत 4 गिरफ्तार

Gonda News: छात्रा से छेड़खानी की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन द्वारा मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 Feb 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी की गोंडा पुलिस ने छात्रा से छेड़खानी व परिजनों से अभद्र व्यवहार और मारपीट मामले में कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधक समेत 4 चार लोगों को गिरफ्तार किया है. यह पूरा मामला गोंडा जिले के थाना कौड़िया क्षेत्र अंतर्गत एक निजी स्कूल का बताया जा रहा है.

दरअसल, बीते 14 फरवरी को स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 12वीं के छात्र ने इस स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 9 की छात्रा को इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था. आरोपी छात्र लगातार छात्रा पर बात करने का दबाव बना रहा था. जब पूरी बात की जानकारी लड़की के परिजनों को हुई तो स्कूल पहुंचे.

आरोप है कि स्कूल पहुंचने छात्रा के परिजनों के साथ स्कूल प्रबंधन ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की. इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से मिली तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधक समेत आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

आरोपी करता था छात्रा पर कमेंट

छात्रा के पिता ने दी गई तहरीर में कहा कि उनकी बेटी केजीएंन पब्लिक स्कूल में कक्षा नौ की है छात्रा है. उन्हें यह पता नहीं था कि विद्यालय की मान्यता नहीं है. विद्यालय के प्रबंधक वारिस खां ने यह तथ्य छिपाकर प्रवेश कराया था. उनकी बेटी ने बताया कि स्कूल जाते समय रास्ते में परवेज खान आपत्तिजनक टिप्पणी करता है. इंटरनेट मीडिया 'के माध्यम से उसे मैसेज भेजता है.

शिकायत करने पर आरोपियों ने की मारपीट

पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि 14 फरवरी को परवेज खान 78 आइडी से मैसेज किया गया. 15 फरवरी को उनका बेटा शिकायत करने के लिए स्कूल गया तो वहां सलाहुद्दीन हाफिज, इसराइल, जकीरे, साजिद, अरसद व दस अज्ञात आरोपियों ने लाठी लेकर खदेड़ लिया.

मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

ASP पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया है दिनांक 15 फरवरी 2026 को थाना कोड़िया में एक व्यक्ति द्वारा लिखित तहरीर दी गई. जिसमें बताया गया कि एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाली बेटी से इस स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र जो कक्षा 12 का है. वह इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लड़की को परेशान करता है.

उन्होंने बताया कि जब लड़की के परिजन इसकी शिकायत करने स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रबंधक और उनके कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता की. तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया. साथ ही मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read
Published at : 16 Feb 2026 05:58 PM (IST)
Gonda News Gonda Police UP NEWS
