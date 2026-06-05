'महिलाएं ससुराल में अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाएं', विश्व पर्यावरण दिवस पर बोले मंत्री आशीष पटेल
Gonda News In Hindi: मंत्री आशीष पटेल ने गोंडा में विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की.
गोंडा पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तिरेमनोरमा पारासराय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की.
मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. उन्होंने लोगों से अपनी मां के नाम पर पौधे लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि महिलाएं अपने मायके के बजाय ससुराल में अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाएं. साथ ही उन्होंने पिता के नाम पर भी पौधारोपण करने की अपील किया हैं.
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मां के नाम पर पौधा लगाने की अपील
उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम का हिस्सा है. उन्होंने विश्वास जताया कि गोंडा जिले के लोग बढ़-चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लेंगे और इसे जनआंदोलन का रूप देंगे.
जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती से निपटने में मिलेगी की मदद
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी. उनका कहना था कि यह छोटा प्रयास भविष्य में एक बड़े आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर सकता है. इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान मंत्री आशीष पटेल ने दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दुख जताया है.
अखिलेश यादव पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधा है. मंत्री आशीष पटेल ने कहा है कि अखिलेश यादव के पास कोई अवसर नहीं है, साल 2017, 2019, 2022 और 2024 में जनता ने उन्हें जवाब दिया है और एनडीए की सरकार बनी है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.
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