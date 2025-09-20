गोंडा में भीड़ ने बकरी चोरी के शक में युवक की जमकर पिटाई, बहन से मिलने आया था पीड़ित

यूपी के गोंडा जनपद में उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब यहां के कटरा बाजार में भीड़ ने एक युवक को बकरी चोर समझकर बुरी तरह पीट दिया. जबकि युवक अपनी शिक्षिका बहन से कानपूर से मिलने आया था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाया. घटना कटरा तिराहे पर हुई, लिफ्ट मांगने पर भीड़ ने उसकी बाइक रोककर पिटाई शुरू कर दी. सूचना पर पुलिस ने युवक को छुड़ा कर थाने ले गई, जबकि लिफ्ट मांगने वाले युवक को भी थाने पर बैठाया गया.

पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक जगतापुर कंपोजिट विद्यालय में शिक्षक अंजू लता का भाई है, जो कानपुर से मिलने आया था. शुक्रवार शाम को कटरा तिराहे पर उतरते ही भीड़ ने उसे बकरी चोरी का आरोप लगाकर पीटा. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरी ताकत से पिटाई करने वालों की तलाश में जुट गई है.

चोरी की अफवाहों से बढ़ी दहशत

पिछले 15 दिनों से गोंडा में चोरी की अफवाहों से लोग दहशत में हैं. गांव और कस्बों में रात में पहरा दिया जा रहा है, और पुलिस ने रात्रि गश्त बढ़ा दी है. हालांकि, कई बार लोग अफवाहों का फायदा उठाकर पुलिस को गुमराह कर रहे हैं. मनकापुर, तरबगंज, परसपुर, धानेपुर, उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में ड्रोन उड़ने और चोरी की झूठी सूचनाएं दी गईं, जो पुलिस जांच में गलत साबित हुईं. लेकिन बावजूद इसके शरारती तत्व बाज नहीं आ रहे. उनकी हरकत का शिकार एक निर्दोष बन गया.

पुलिस का जल्द पकड़ने का दावा

चोरी की अफवाहों के चलते लोग संदिग्ध और बेकसूर लोगों की पिटाई कर रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर संदिग्ध और निर्दोष को पीटने का अधिकार किसने दिया? पुलिस का कहना है कि वे वीडियो के आधार पर आरोपियों को जल्द पकड़ लेंगे.