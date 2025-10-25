गोंडा: पत्नी की बेरहमी से हत्या कर फरार हुआ पति, ऐसे हुआ वारदात का खुलासा

उत्तर प्रदेश के गोंडा में पति ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है. मृतका के भाई ने नवाबगंज थाने में लिखित तहरीर दी है जिसके आधार पर पुलिस ने उसके बहनोई के खिलाफ हत्या सहित कई धारा में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

इस घटना के खुलासे के लिए SOG सर्विलास सहित नवाबगंज पुलिस को लगाया गया है. घटना की सूचना मिलते ही डॉग स्क्वायड और फील्ड यूनिट की टीम साक्ष्य सकलन कर नवाबगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मकान में खून से लतपथ मिली महिला की लाश

जानकारी के मुताबिक, गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कोल्हमपुर बाजार में ग्रामीण बैंक के बगल स्थित एक मकान में महिला की खून से लथपथ लाश मिली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तार के प्रयास शुरू कर दिये है.

पत्नी की हत्या कर बेटे को मामा के घर छोड़ आया आरोपी

वजीरगंज थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव निवासी विनय गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बहन आरती की शादी कोल्हमपुर बाजार निवासी गुनीराम के साथ आठ साल पहले हुई थी. दोनों का एक पांच वर्षीय बेटा कान्हा है. शनिवार सुबह गुनीराम अपने बेटे को लेकर मायके पहुंचा और उसे वहीं छोड़कर चला गया.

भांजे की बात सुनकर उड़े मामा के होश

इसके कुछ देर बाद भांजा कान्हा ने अपने मामा से कहा कि रात में पापा ने मम्मी को मार डाला. यह सुनकर विनय के होश उड़ गए. जब वह अपने भांजे के साथ बहन के घर पहुंचे, तो देखा कि आरती की लाश कमरे में खून से लथपथ पड़ी हुई थी. उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे और आसपास खून फैला हुआ था.

केस दर्ज कर पुलिस कर रही कार्रवाई

वहीं सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी पति गुनीराम वारदात के बाद से फरार है. तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.