यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा

यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा

Brij Bhushan Sharan Singh Exclusive: पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने यूपी में ठाकुरों और ब्राह्मणों की लड़ाई को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. उन्होंने अपने जवाब से सभी को चौंका दिया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Feb 2026 08:08 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के गोंडा से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने ठाकुरों और ब्राह्मणों की लड़ाई पर तस्वीर साफ कर दी है. जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या यूपी में ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई चल रही है? इस पर बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि ब्राह्मण-ठाकुरों की लड़ाई कभी नहीं थी और न ही अब है. 

कुछ लोगों के व्यक्तिगत मामलों से यह नहीं माना जा सकता कि ब्राह्मण और ठाकुरों की लड़ाई यूपी में चल रही है. उन्होंने आगे कहा कि मेरे जिले में पांचवें नंबर का वोट का ठाकुरों का है. यहां से 6 बार मैं सांसद बना, एक बार मेरी पत्नी सांसद बनी और एक बार मेरा बेटा सांसद बना तो यह 40 साल हो गए.

 

 

उन्होंने आगे कहा कि अगर ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई होती थी तो मैं 40 साल से सांसद कैसे बन रहा हूं. 40 ब्राह्मण विधायक एक साथ मिलकर बैठक कर लें तो बवाल मचा जाता है. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि बैठक करके क्या गलत है. 

यूजीसी के विरोध पर क्या बोले?  

बृज भूषण शरण सिंह यूजीसी को लेकर दिल्ली में चल रहे विरोध पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में जो विरोध हो रहा है वे कुछ पेशेवर लोग हैं. उन्होंने कहा कि वहां भी हैं और यहां सवर्ण समाज में भी हैं. आगे कहा कि आप रील बनाइए, विरोध करिए, लेकिन भाषा का ध्यान रखिए. 

उन्होंने आगे कहा कि चाहे सवर्ण समाज की तरफ से रील बनाई जाए या फिर दलित समाज की तरफ से रील बनाई जाए. दोनों को ही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए. यूजीसी में 10 फीसदी को छोड़कर 90 फीसदी का ख्याल रखा गया है के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह हम केवल 10 फीसदी हैं. उन्होंने सवर्णों की तादाद को लेकर कहा कि हम 10, 20, 30 प्रतिशत नहीं इससे कहीं ज्यादा हैं.

डेढ़ करोड़ के घोड़े को लेकर क्या कहा?

बृज भूषण शरण सिंह ने डेढ़ करोड़ के घोड़े को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने कहा कि गिफ्ट देने वाले ने डेढ़ करोड़ की कीमत बताई है तो हम उसको मानकर बैठे हैं. यह जो रेस वाले घोड़े होते हैं यह महंगे होते हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि रवि चौहान ने ढाई करोड़ का घोड़ा दिया है. यह क्यों दिए गए हैं यह देने वाला ही बता सकता है.  

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Published at : 22 Feb 2026 08:07 AM (IST)
Gonda News Brij Bhushan Sharan Singh BJP UP NEWS
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

