गाजियाबाद: 'जाट हूं... 50 थार खरीद सकती हूं', नशे में धुत महिला वकील ने आधी रात में काटा बवाल

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं जिसमें एक महिला युवक से बदसलूकी करती दिखाई दी. महिला ने अपनी बिरादरी की धौंस दिखाते हुए कहा गाली गलौज की और कहा कि मैं जाट हूं..ऐसी 50 थार खरीद सकती हूं. उसके साथ दो पुलिसवाले भी दिखाई देते हैं.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आरोप है कि पूरा विवाद घर के आगे से गाड़ी हटाने पर शुरू हुआ था, जिसके बाद नशे की हालत में महिला ने जमकर बवाल काटा और हंगामा किया. महिला का नाम इंद्रेश है उसने खुद को वकील बताया और धमकी दी कि उसका भट्टा है वो उसे वहीं खत्म कर देगी.

कार हटाने को लेकर हुआ था विवाद

ये वीडियो 31 दिसंबर की रात का बताया जा रहा. जहां मोदी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाला युवक अभिषेक नेहरा अपने छोटे भाई के साथ दिल्ली से लौटा था. युवक का आरोप है कि जब वो निवाड़ी रोड पर स्थित अपने घर पहुंचा तो उनके घर के आगे दो कारें लगी हुई थी. जिसमें कुछ शराब शराब पी रहे थे. इनमें एक महिला भी उनके साथ थी.



अभिषेक का आरोप है कि हमने जब उनसे गाड़ी हटाने को कहा तो उसमें से कुछ पुलिस वाले उतरकर गाली गलौज करने लगे. जैकेट उतारकर वर्दी दिखाकर रौब झाड़ने लगे. हमने कहा कि हमें सिर्फ अपने घर के अंदर गाड़ी लगानी है. आप गाड़ी हटा लो बाकी जो करना है वो करते रहो. जिसके बाद उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया.

नशे की हालत में धमकाते दिखी महिला

अभिषेक ने कहा कि जब उसने वीडियो बनाना शुरू किया तो कार में से एक महिला निकलकर आई और मुझे गालियां देने लगी और जान से मारने की धमकी दी. . महिला ने कहा कि ये रोड तेरे बाप की नहीं है. पूरे गाजियाबाद में उसकी मार्केट है. मैं जाट हूं और ऐसी 50 थार ख़रीद सकती हूं. वहां मौजूद दो पुलिसवालों ने भी उस पर वीडियो भी डिलीट करने का दबाव बनाया और धमकी दी अगर ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें किसी केस में फंसा देंगे.

वायरल वीडियो में महिला का साथ जो पुलिसवाला दिख रहा है उसका नाम जितेंद्र राघव है जो निवाड़ी थाना में तैनात है. पीड़ित का कहना है कि उसने जब कमिश्नर ऑफिस में शिकायत की, उसके बाद जब शिकायत यहां आई तो उसमें मेरे ही खिलाफ शिकायत की गई थी कि मैंने ही शराब पी रखी थी.

पीड़ित के खिलाफ ही दर्ज की शिकायत

हैरानी की बात यह है कि इस मामले में उल्टे अभिषेक नाम के युवक पर ही थाना निवाड़ी में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें महिला का पीछा करना और बदसलूकी का आरोप है. पीड़ित ने कहा कि अगर पुलिस ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो वो सीएम योगी से भी शिकायत करेंगे.

