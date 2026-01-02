'मशीन बता देगी बांग्लादेशी है या नहीं', वीडियो पर घिरी गाजियाबाद पुलिस तो SHO को दी गई चेतावनी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीती 23 दिसंबर 2025 को पुलिस और RPF व CRPF की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन टॉर्च के तहत थाना कौशांबी क्षेत्र में स्लम एरिया में अवैध बांगाल्देशी, रोहिंग्या नागरिकों की तलाश में अभियान चलाया था. इस दौरान कौशांबी SHO अजय शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक शख्स की पीठ पर मोबाइल रखकर कह रहे हैं कि मशीन तो बांग्लादेशी बता रही है. इस वीडियो के बाद गाजियाबाद की पुलिस पर कई सवाल उठ रहे थे.

मामला सियासी रूप से तूल पकड़ चुका है, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस गरीबों और अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है. इसमें अब गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों ने SHO को चेतावनी जारी करते हुए भविष्य में ऐसा न करने को कहा है.

क्या है पूरा मामला ?

प्रदेश के जिलों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें 23 दिसंबर को गाजियाबाद पुलिस ने वैशाली इलाके में अभियान के दौरान कई लोगों के डाक्यूमेंट्स चेक किए. इस दौरान SHO का एक वीडियो वायरल हो गया. जिसमे वह एक व्यक्ति की पीठ पर मोबाइल लगाकर कहते हैं कि मशीन तो बांग्लादेशी बता रही है. इसको लेकर गाजियाबाद पुलिस की तीखी आलोचना हो रही है.

एबीपी टीम ने उस परिवार से की बात

पूरे मामले के बाद एबीपी टीम कौशांबी के वैशाली सेक्टर-3 में उन झुग्गियों में पहुंची. इन्हीं झुग्गियों में मोहम्मद कौसर अपने परिवार के साथ रहते हैं. मोहम्मद कौसर ही वह शख्स है जिनके कमर पर मोबाइल लगाकर थाना प्रभारी कौशांबी अजय शर्मा ने कहा था कि यह मशीन बता देगी कि वह बांग्लादेशी है या नहीं. इस वायरल वीडियो में जो महिला साथ दिख रही है, वह उनकी साली रोशनी खातून है. जब रोशनी से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह लोग यहां वोट डालते हैं सालों से रह रहे हैं, और जब पुलिस आई तो वह डरे नहीं बल्कि उन्होंने अपने आधार कार्ड पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पुलिस को दिखाए.

SHO को दी गयी चेतावनी

वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस की खासा किरकिरी हुई है. एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में SHO को चेतवानी दी गयी है. आगे से इस तरह का कोई काम न करें. अन्यथा सख्त एक्शन लिया जाएगा. साथ ही पब्लिक से व्यवहार को लेकर सभी पुलिस कर्मियों से संयम की अपील की गयी है.