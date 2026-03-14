गाजियाबाद: 'हमारे जहाज में आग लग गई', इराक के पास तेल टैंकर पर हमले में भारतीय इंजीनियर की मौत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhaziabad News: 'हमारे जहाज में आग लग गई', इराक के पास तेल टैंकर पर हमले में भारतीय इंजीनियर की मौत

Ghaziabad News: 'हमारे जहाज में आग लग गई', इराक के पास तेल टैंकर पर हमले में भारतीय इंजीनियर की मौत

Ghaziabad News In Hindi: बेटे क्षितिज सिंह ने बताया कि उनकी मां के फोन पर पिता का मैसेज आया, हमारे जहाज में आग लग गयी है. इसके बाद परिवार से फिर कोई संपर्क नहीं हो सका.

By : विपिन तोमर | Updated at : 14 Mar 2026 10:33 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दुखद खबर आई है, यहां अह्ने वाले मर्चेंट नेवी इंजीनियर देवनंदन प्रसाद सिंह की ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में मौत हो गयी. वे अमेरिकी कंपनी क्रूड आयल टैंकर MT Safesea Vishnu पर तैनात थे. उनके जहाज पर हमला हुए, वे एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात थे.

परिवार के मुताबिक, जापान में तैनात बेटे क्षितिज सिंह ने बताया कि उनकी मां के फोन पर पिता का मैसेज आया, “हमारे जहाज में आग लग गयी है.” इसके बाद परिवार से फिर कोई संपर्क नहीं हो सका. कुछ घंटों बाद खबर मिली कि ईरानी समर्थित हमले में भीषण आग लग गयी, जिसमें देवनंदन सिंह की मौके पर मौत हो गयी.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

यहां बता दें कि इराक के बसरा के पास खोर अल जुबैर पोर्ट के पास, जहाज-टू-शिप कार्गो ट्रांसफर कर रहा था. रिपोर्टर्स के मुताबिक इस जहाज पर सुसाइड बोट से हमला हुआ था, जिसके बाद आग लग गयी. इस जहाज में कुल 28 लोग सवार थे, जिसमें 16 भारतीय भी थे, इसमें 15 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया. लेकिन देवनंदन सिंह को नहीं बचाया जा सका. इराक स्थित दूतावास ने भी घटना की पुष्टि की है.

परिवार सदमें में

मृतक देवनंदन प्रसाद सिंह के परिवार में अब पत्नी, बेटा क्षितिज सिंह और एक छोटी बेटी हैं. दोनों बच्चे पढ़ाई/जॉब कर रहे हैं. क्षितिज ने बताया कि पिता हमेशा भारतीय झंडे के नीचे सेवा करना पसंद करते थे और परिवार चाहता है कि उनका पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जाए. परिवार मूलरूप से बिहार का रहने वाला है, फिलहाल अभी गाजियाबाद रहता है. जबकि इससे पहले मुंबई में रहते थे.

देवनंदन सिंह का परिवार इस घटना से बेहद सदमे में है और दूतावास में संपर्क कर उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भेजने की गुहार लगाई है. किसी को भी उनकी इस तरह से मौत पर यकीन नहीं हो रहा.

और पढ़ें
Published at : 14 Mar 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS Navy Engineer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SI EXAM की पहली शिफ्ट का पेपर लीक? UPPRB ने बताया सच
UP SI EXAM की पहली शिफ्ट का पेपर लीक? UPPRB ने बताया सच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: 'हमारे जहाज में आग लग गई', इराक के पास तेल टैंकर पर हमले में भारतीय इंजीनियर की मौत
गाजियाबाद: 'हमारे जहाज में आग लग गई', इराक के पास तेल टैंकर पर हमले में भारतीय इंजीनियर की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LPG Crisis Live: गैस की किल्लत से तवा रोटी को तरसते लोग, छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर जब्त, गांवों में 45 दिन बाद होगी बुकिंग
Live: गैस की किल्लत से तवा रोटी को तरसते लोग, छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर जब्त, गांवों में 45 दिन बाद होगी बुकिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kashiram Jayanti: राष्ट्रपति बन सकते थे कांशीराम, इसलिए ठुकराया पद, आज भी होती है इस बात की चर्चा
राष्ट्रपति बन सकते थे कांशीराम, इसलिए ठुकराया पद, आज भी होती है इस बात की चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
दिल्ली NCR
दिल्ली में हनी सिंह के कॉन्सर्ट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जाम में फंसने से बचना है तो जरूर पढ़ें
दिल्ली में हनी सिंह के कॉन्सर्ट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जाम में फंसने से बचना है तो जरूर पढ़ें
विश्व
US Marines: जंग हो रही भयानक, अब ट्रंप ने किया एक और बड़ा फैसला, 2500 मरीन सैनिक और बड़ा वॉरशिप रवाना
जंग हो रही भयानक, अब ट्रंप ने किया एक और बड़ा फैसला, 2500 मरीन सैनिक और बड़ा वॉरशिप रवाना
क्रिकेट
न एक रन बनाया, न विकेट और न ही कैच लिया, फिर भी क्यों इस खिलाड़ी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच
न एक रन बनाया, न विकेट और न ही कैच लिया, फिर भी क्यों इस खिलाड़ी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
तमिल सिनेमा
Ustad Bhagat Singh First Review Out: आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
जनरल नॉलेज
Ship Fuel: बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
ऑटो
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget