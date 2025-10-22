हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गाजियाबाद: इंदिरापुरम में बिल्डिंग में लगी भयंकर आग, 20 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया

गाजियाबाद: इंदिरापुरम में बिल्डिंग में लगी भयंकर आग, 20 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया

Ghaziabad Fire: हादसे के दौरान इमारत में रहने वाले 20 परिवारों को आसपास के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

By : विपिन तोमर | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 11:17 PM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बुधवार (22 अक्टूबर) को भीषण आग लग गई. आग पहले ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट की बालकनी से शुरू हुई. इसके बाद पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया. बिल्डिंग में रहने वाले 20 परिवारों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. 

गाज़ियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के शक्ति खंड-2 स्थित प्लॉट नंबर 188 पर बनी इमारत में मंगलवार रात भीषण आग लग गई. हादसे के दौरान इमारत में रहने वाले 20 परिवारों को आसपास के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फ्लैटों में रखा घरेलू सामान, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर पूरी तरह खाक हो गए.

स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी. सूचना पर थाना इंदिरापुरम पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. टीमों ने बमुश्किल आग पर नियंत्रण पाया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जनहानि नहीं हुई. आग किन कारणों से लगी इसका भी पता नहीं चला है दमकल विभाग की टीम इसकी पड़ताल कर रही है.

एक बयान में बताया गया कि रात 8:30 बजे फायर स्टेशन वैशाली पर सूचना प्राप्त हुई कि दिव्या अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 188 शक्ति खंड 2 इंदिरापुरम गाजियाबाद में फ्लैट्स में आग लगी हुई है. सूचना मिलते ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन वैशाली से 03 फायर टैंकर लेकर घटनास्थल के लिए रवाना होते हैं. काला पत्थर इंदिरापुरम और अटल चौक वसुंधरा में ड्यूटी पर तैनात फायर टैंकरों को भी घटना स्थल के लिए रवाना किया जाता है.

आग की तीव्रता को देखते हुए एक फायर टैंकर फायर स्टेशन साहिबाबाद से भी मंगाया जाता है. इस प्रकार कुल 6 फायर टैंकर एवं 5 से 6 होज पाइप की लाइन बिछाकर आग को बुझाना शुरू किया जाता है .अग्निकांड की वजह से धुंआ  चारों तरफ फैला था. फायर सर्विस यूनिट ने ब्रीदिंग अपेरटस सेट पहनकर धुएं  में घुसते हुए  फ्लैट्स के अंदर प्रवेश किया एवं  आग को अपने काबू में करना शुरू किया. समय रहते हुए अग्निकांड को पूर्ण रूप से शांत कर दिया गया. अग्निकांड में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं है. लेकिन बालकनी के आसपास रखा हुआ कुछ सामान जल गया और आंशिक रूप से क्षति हुई. अपार्टमेंट्स में स्थित फ्लैट्स और समान सहित आसपास स्थित बिल्डिंग्स को सुरक्षित बचा लिया गया.

Published at : 22 Oct 2025 11:15 PM (IST)
Ghaziabad News UP NEWS
